Președintele PNL Ludovic Orban salută victoria Noii Democrații în Grecia: ”Oamenii au înţeles că stânga nu are de unde să dea, dacă nu există dreapta care să genereze bunăstare”

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pensiilor, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat. Actul normativ prevede o creștere treptată a punctului de pensie, începând din 1 septembrie 2019 și până în 2022.

Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută, în calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminată ca urmare a decizie de neconstituționalitate a CCR, scrie Hotnews.ro.

Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând din 1 septembrie 2019 și până în 2022.

Astfel, valorile prevăzute pentru punctul de pensie sunt:

la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;

la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;

la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

La data intrării în vigoare a legii, valoarea punctului de referință este de 75 de lei.

Din anul 2022, valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului mediu brut realizat, potrivit proiectului.

Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minimum 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. Persoanele cu vechime între 10 ani şi 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară.