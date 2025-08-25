U.E.
Președintele polonez propune limitarea ajutoarelor sociale pentru refugiații ucraineni: „Ar trebui acordate doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia”
Noul președinte polonez Karol Nawrocki a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală, precum și o inițiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naționalist ucrainean din al Doilea Război Mondial, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai Ucrainei în actualul război cu Rusia, dar unii polonezi consideră că Polonia a primit prea mulţi refugiaţi ucraineni, în timp ce tensiunile dintre Varşovia şi Kiev legate de masacrele din regiunea Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu au fost încă depăşite. Datele oficiale arată că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ucraineni locuiesc în prezent în Polonia.
Preşedintele Karol Nawrocki, un naţionalist conservator inspirat de preşedintele american Donald Trump, a promis în campania sa electorală din acest an că va pune „polonezii pe primul loc” şi va limita drepturile străinilor în Polonia.
„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei.
Refugiaţii ucraineni au în prezent dreptul să primească o alocaţie familială lunară de 800 de zloţi (219 dolari) pentru fiecare copil, alocaţie condiţionată de frecventarea de către copii a unei şcoli poloneze. Alte ţări ale UE, cum ar fi Germania, au propus de asemenea recent diminuarea ajutoarelor sociale pentru refugiaţii ucraineni.
În Polonia, preşedintele poate propune proiecte de lege şi poate respinge prin veto legi propuse de guvern. Guvernul de la Varşovia, condus în prezent de premierul Donald Tusk, un liberal eurofil care este un adversar înverşunat al preşedintelui Nawrocki şi al conservatorilor care-l susţin pe acesta, poate la rândul său să blocheze propunerile preşedintelui, creând astfel o situaţie de impas.
Preşedintele Nawrocki a propus luni şi înăsprirea codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naţionalist ucrainean care a luptat împreună cu armata sa insurgentă atât împotriva forţelor naziste, cât şi împotriva celor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
„Cred că acest proiect de lege ar trebui să abordeze în mod clar simbolul Bandera şi să echivaleze simbolul Bandera în codul penal cu simbolurile care corespund naţional-socialismului german, cunoscut în mod obişnuit sub numele de nazism, şi comunismului sovietic”, a explicat noul preşedinte polonez.
Citiți și Este esențial ca Polonia să continue să sprijine Ucraina, i-a transmis Zelenski noului președinte polonez, în prima conversație după câștigarea alegerilor
Euroscepticul Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale poloneze din luna iunie, dând o mare lovitură eforturilor guvernului centrist al lui Donald Tusk de a consolida orientarea proeuropeană a Varșoviei.
Cu toate acestea, experți ai Atlantic Council arată într-o analiză post-alegeri că adevărata provocare care îl așteaptă pe Nawrocki este aceea de a găsi un echilibru între identificarea unui numitor comun cu guvernul condus de Tusk pentru a lupta împotriva amenințării ruse și necesitatea de a colabora cu administrația Trump, facilitând astfel consensul transatlantic în beneficiul securității europene și ucrainene.
Polonia nu va mai putea plăti, din 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, în urma unui veto al președintelui polonez
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, după ce noul președinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la rețeaua de sateliți a lui Elon Musk, o rețea esențială pentru comunicațiile și operațiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters, citat de Agerpres.
„Legea, față de care președintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării.
Prin rețeaua de sateliți Starlink, miliardarul american Elon Musk a ajutat Ucraina să mențină operaționale internetul și comunicațiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus rețelele de internet și telefonie mobilă ucrainene.
Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone. Aceste sisteme s-au dovedit rezistente în fața operațiunilor de spionaj și bruiaj desfășurate de inamic.
Conform guvernului de la Kiev, până în aprilie anul acesta Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Ușor de transportat și de utilizat, aceste dispozitive de mărimea unei cutii de pizza comunică cu miile de sateliți SpaceX plasați pe orbită. Primele terminale au fost furnizate Ucrainei chiar de SpaceX, altele fiind donații finanțate de Polonia, SUA și Germania.
Tot într-o lovitură la adresa Kievului, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală, precum și o inițiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naționalist ucrainean din al Doilea Război Mondial.
„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei.
Citiți și Este esențial ca Polonia să continue să sprijine Ucraina, i-a transmis Zelenski noului președinte polonez, în prima conversație după câștigarea alegerilor
Euroscepticul Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale poloneze din luna iunie, dând o mare lovitură eforturilor guvernului centrist al lui Donald Tusk de a consolida orientarea proeuropeană a Varșoviei.
Cu toate acestea, experți ai Atlantic Council arată într-o analiză post-alegeri că adevărata provocare care îl așteaptă pe Nawrocki este aceea de a găsi un echilibru între identificarea unui numitor comun cu guvernul condus de Tusk pentru a lupta împotriva amenințării ruse și necesitatea de a colabora cu administrația Trump, facilitând astfel consensul transatlantic în beneficiul securității europene și ucrainene.
Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său
Ministerul francez de Externe l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, după ce acesta a trimis o scrisoare în care acuza guvernul francez de „lipsa unei acțiuni suficiente” pentru combaterea antisemitismului, relatează CNN.
Parisul a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „inacceptabile”. Ministerul a transmis că acestea „nu se ridică la nivelul calității relației transatlantice” dintre SUA și Franța.
„Creșterea actelor antisemite în Franța după 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplorăm și față de care autoritățile franceze sunt pe deplin angajate, având în vedere intolerabilitatea acestor acte”, a precizat diplomația franceză într-un comunicat. Luni, ambasadorul Kushner va fi convocat la sediul ministerului de la Paris, se arată în aceeași declarație.
Pentru guvernul francez, aceste declaraţii ale unui diplomat american în funcţie în Franţa încalcă Convenţia de la Viena din 1961, care reglementează relaţiile diplomatice, şi consacră „datoria de a nu se amesteca în afacerile interne ale statelor”, transmite Digi24.
Întrebat dacă administrația Trump susține comentariile lui Kushner, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat pentru CNN: „Da, susținem comentariile sale. Ambasadorul Kushner este reprezentantul guvernului nostru în Franța și face o treabă excelentă în promovarea intereselor noastre naționale în acest rol.”
Potrivit unei copii a scrisorii consultate de CNN, adresată președintelui Emmanuel Macron și datată luni, 25 august, Kushner a scris că și-a exprimat poziția din „profundă îngrijorare” pentru situația din Franța.
„Antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză, dar a explodat după atacul barbar al Hamas din 7 octombrie 2023”, a scris Kushner, adăugând că „de atunci, extremiști pro-Hamas și activiști radicali au dus o campanie de intimidare și violență în toată Europa”.
Ambasadorul a susținut că „în Franța nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate, sau afaceri deținute de evrei să fie devastate”. El a cerut ca Macron să aplice legile împotriva infracțiunilor motivate de ură „fără excepție” și să depună mai multe eforturi pentru protejarea comunității evreiești.
Kushner a criticat și inițiativele Franței de recunoaștere a statului palestinian: „Declarațiile publice care hărțuiesc Israelul și gesturile către recunoașterea unui stat palestinian îi încurajează pe extremiști, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor în Franța”, a afirmat el.
În scrisoare, diplomatul i-a recomandat președintelui francez să „abandoneze pașii care conferă legitimitate Hamas și aliaților săi”, făcând trimitere la măsurile luate de președintele SUA: „Președintele Trump și cu mine avem copii evrei și nepoți evrei. Știu ce părere are față de antisemitism, la fel ca toți americanii.”
Scrisoarea survine în contextul în care Franța, Australia, Canada și Portugalia au anunțat recent intenția de a recunoaște un stat palestinian în septembrie, alăturându-se celor peste 140 de țări care au făcut deja acest pas. Președintele Macron a afirmat că planul Franței se aliniază cu „angajamentul istoric pentru o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu”.
Israelul și SUA au criticat puternic inițiativa, premierul israelian Benjamin Netanyahu acuzând Parisul că ia o decizie care „răsplătește teroarea Hamas”: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit”, a scris Netanyahu într-o scrisoare către Macron, obținută de CNN.
Eurodeputatul Dan Motreanu: Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fondurile europene, urmând ca subvențiile să fie plătite începând cu 16 octombrie
Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fonduri europene, statele membre putând acorda până la 70% pentru intervențiile sub formă de plăți directe, față de 50% anterior, a transmis luni eurodeputatul Dan Motreanu.
Deputatul european a explicat că statele membre ale UE pot plăti un avans de până la 85% pentru sprijinul acordat în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală bazate pe suprafață și pe animale, față de 75% până acum, și a anunțat că fermierii vor primi avansul pentru subvenții începând cu 16 octombrie 2025.
„În calitate de europarlamentar, am cerut de mai multe ori Comisiei Europene sprijin pentru agricultori prin mobilizarea financiară a fondurilor pentru agricultură și dezvoltare rurală. Unul din subiectele abordate în solicitările adresate Comisiei a fost creșterea nivelului plăților în avans”, a scris Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.
Citiți și Dan Motreanu: De la 1 octombrie, tinerii fermieri români pot accesa finanțări europene de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea și consolidarea fermelor
De asemenea, eurodeputatul a atras atenția că fermierii din UE continuă să se confrunte cu probleme de lichiditate care au apărut din cauza fenomenelor meteorologice extreme sau a incertitudinii create de tensiunile comerciale, iar prețurile factorilor de producție, cum ar fi energia și îngrășămintele, rămân foarte ridicate în toate sectoarele agricole.
„În interiorul Uniunii, prețurile altor factori de producție pentru fermierii și operatorii din lanțul alimentar din Uniune, cum ar fi, de exemplu, produsele de protecție a plantelor și tratamentele pentru sănătatea animalelor, utilajele și ambalajele au crescut proporțional cu inflația generală. Cu toate acestea, prețurile produselor agricole de bază, de exemplu cerealele și furajele, rămân relativ scăzute, reducând marjele de profit pentru fermieri”, a punctat Dan Motreanu.
