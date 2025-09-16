Președintele polonez: „Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta asigură pacea”

Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-și consolideze capacitățile de descurajare în urma incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild și publicat luni.

El a adăugat că se așteaptă ca „astfel de atacuri pe teritoriul NATO” să nu se mai întâmple și ca Alianța să fie și mai bine pregătită. Nawrocki a declarat că, în opinia sa, atacul a fost „controlat direct de la Moscova” și este o demonstrație a capacităților președintelui rus Vladimir Putin.

De asemenea, Karol Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru apelul președintelui american Donald Trump către toți membrii NATO de a înceta importul de petrol din Rusia. Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Numai sancțiunile împotriva Moscovei și Trump ar putea pune presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul și pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei, a spus Nawrocki, adăugând că „Europa ar trebui să-l sprijine (pe Trump) în aceste eforturi”.

Săptămâna trecută, Polonia a anunțat că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.