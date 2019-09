Președintele Poloniei Andrzej Duda, conferință de presă cu vicepreședintele SUA Mike Pence: Sperăm să semnăm până la sfârșitul anului un acord final privind extinderea prezenţei militare americane

Guvernul polonez și cel al Statelor Unite au semnat un acord privitor la securitatea și cooperarea legate de tehnologia 5G, în timpul vizitei vicepreședintelui american Mike Pence la Varșovia pentru a participa la ceremoniile care au marcat începtului celui de-al Doilea Război Mondial, prin invadarea Poloniei de către Germania nazistă, la 1 septembrie 1939.

Potrivit declarației comune semnată de premierul Mateusz Morawiecki și vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, cele două state consieră că furnizorii de tehnologie 5G trebuie să fie riguros evaluați pentru a verifica dacă aceștia sunt controlați de un guvern străin, informează Reuters.

.@VP Pence and @MorawieckiM @PremierRP signed a joint statement on #5G. Together we say that a careful and complete evaluation of #5G providers is essential. All countries must ensure that only trusted suppliers participate in our networks. pic.twitter.com/E9eC8yOBIq

— US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) September 2, 2019