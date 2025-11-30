U.E.
Președintele Poloniei anulează o întâlnire cu Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova: Securitatea Europei depinde de acțiunea solidară, inclusiv în domeniul energiei
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunlat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce acesta din urmă s-a întâlnit vineri, la Moscova, cu Vladimir Putin, anunță EFE, citat de Agerpres.
Conform unui mesaj publicat pe rețeaua de socializare X de către Marcin Przydacz, responsabil de politica internațională în cadrul președinției poloneze, „președintele Nawrocki a decis să limiteze programul vizitei sale în Ungaria exclusiv la summitul președinților Grupului de la Vișegrad de la Esztergom”.
Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską.
Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślal, że bezpieczeństwo Europy zależy od…
— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 30, 2025
Liderii țărilor care fac parte din Grupul de la Vișegrad – Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria – se reunesc miercuri în orașul ungar Esztergom.
În cadrul vizitei sale în Ungaria pentru această întâlnire, președintele Nawrocki și soția sa urmau să se întâlnească joi, la Budapesta, cu președintele Ungariei, Tamas Sulyok și cu șeful guvernului, Viktor Orban, potrivit cotidianului polonez „Gazeta Wyborcza”.
Anularea întrevederii are loc după vizita de vineri a premierului Ungariei la Moscova.
Referindu-se la schimbarea programului vizitei președintelui Nawrocki în Ungaria, Przydacz a menționat „moștenirea fostului președinte Lech Kaczyñski, care sublinia că securitatea Europei depinde de acțiunea solidară, inclusiv în domeniul energiei”.
Vizita lui Viktor Orban la Moscova a fost criticată de cancelarul german Friedrich Merz, de Kiev și de premierul sloven Robert Golob.
Orban „are propriile sale idei despre cum să pună capăt acestui război. Până acum, ele nu s-au materializat”, a declarat Merz, adăugând că premierul ungar nu a avut „mandat european”.
Cancelarul german a spus că are îndoieli cu privire la faptul că Orban „va avea mai mult succes de data aceasta decât data trecută”.
Premierul sloven Robert Golob a fost de acord cu Merz, afirmând că speră ca vizita lui Orban „să nu provoace daune majore”. „Nu ne așteptăm la niciun beneficiu sau avantaj de pe urma acestei vizite”, a spus Golob.
O reacție mai puternică a venit din partea ministrului ucrainean de Externe Andrii Sybiha.
„Este de remarcat faptul că Putin l-a folosit din nou pe Viktor Orban drept complice la teroarea sa. În 2024, vizita lui Orban la Moscova a fost urmată de atacul îngrozitor al Rusiei asupra spitalului de copii Okhmatdyt din Ucraina. (…)Putin îi folosește pur și simplu pe astfel de politicieni ca actori în spectacolul său sângeros. Putin dorește să prelungească războiul cu orice preț. Un război pe care nu îl poate câștiga și pe care refuză să îl încheie. Însă comunitatea internațională dispune de mijloacele necesare pentru a se asigura că acest preț devine insuportabil pentru el”, a subliniat oficialul ucrainean.
Răspunzând acestor critici, Budapesta, prin ministrul de Externe Péter Szijjártó, a transmis că Ungaria nu are nevoie de mandat sau de permisiunea Bruxelles-ului sau Berlinului pentru a purta negocieri externe.
Întâlnirea de vineri marchează a doua oară când Orban s-a întâlnit cu Putin la Moscova de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022.
U.E.
Ministrul francez de Externe, mesaj către Vladimir Putin: Trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze cu faptul că expune Rusia la noi sancțiuni care îi vor paraliza economia
Vladimir Putin „trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze expunând Rusia unor noi sancțiuni care îi vor paraliza economia, precum și unui sprijin european reînnoit pentru Ucraina”, a transmis ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, prin intermediul unui interviu acordat publicației La Tribune Dimanche, citată de Agerpres.
Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : « Zelensky a toute la légitimité pour conduire l’Ukraine vers la paix » https://t.co/a1x7Fk4aMs
— La Tribune Dimanche (@TribuneDimanche) November 29, 2025
Răspunzând la acuzațiile lui Putin conform cărora președintele ucrainean nu este un lider legitim, oficialul francez a amintit că Zelenski „a fost ales în alegeri deschise, transparente și democratice, ceea ce nu este cazul lui Vladimir Putin.”
„Războiul pe care președintele rus a ales să-l ducă împiedică Ucraina să organizeze alegeri. În ceea ce privește cazurile de corupție, acestea trebuie tratate de instituțiile competente, fără interferențe cu procesul de pace”, a declarat el.
„Europenii nu au precupețit niciun efort pentru a influența discuțiile, având o singură preocupare: pacea pentru Ucraina și securitatea pentru Europa. Și mobilizarea noastră a dat roade. În urma prezentării planului lor de pace în 28 de puncte, am obținut din partea Statelor Unite ca acestea să-și exprime pentru prima dată intenția de a contribui la garanțiile de securitate pe care le pregătim de luni de zile. De asemenea, ne-am asigurat că deciziile europene nu pot fi luate în niciun caz fără noi. Acest lucru este valabil pentru procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru activele rusești blocate în Europa, pentru reintegrarea Rusiei în G7 și, mai ales, pentru securitatea europeană. Luni, 1 decembrie, îl vom primi pe președintele Zelenski la Paris pentru a avansa negocierile. Pacea este la îndemână, cu condiția ca Vladimir Putin să renunțe la speranța nebunească de a reconstitui Imperiul Sovietic, începând cu supunerea Ucrainei. Ucraina aparține ucrainienilor și numai lor”, a reacționat Jean-Noël Barrot.
Acesta și-a exprimat speranța că o decizie cu privire la folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina va putea fi luată în cadrul summitului Consiliului European din luna decembrie.
O delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean urmează să ajungă în Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
După acest dialog ucraineano-american, Volodimir Zelenski este așteptat, luni, la Paris, de președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”, în aceeași zi în care miniștrii Apărării din UE se vor reuni la Bruxelles pentru a aborda chestiunea legată de sprijinul pentru Ucraina. La întâlnire va participa și ministrul ucrainean Denys Shmyhal și secretarul adjunct al NATO Radmila Shekerinska.
„Ucraina are nevoie de sprijinul nostru pentru că atacurile rusești se intensifică” înainte de venirea iernii, a arătat recent cancelarul german Friedrich Merz, arătându-și nerăbdarea față de opoziția Belgiei față de un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate.
Joi seara, prim-ministrul belgian Bart De Wever și-a intensificat obiecțiile față de planul Comisiei Europene de a utiliza aproximativ 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate deținute la Bruxelles pentru a sprijini Ucraina, spulberând speranțele UE de a realiza un progres în mobilizarea activelor.
Intervenția lui De Wever – într-o scrisoare fermă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și văzută de Politico – a venit cu doar câteva ore înainte ca executivul UE să emită o propunere care să răspundă preocupărilor Belgiei cu privire la utilizarea fondurilor.
Comisia insistă ca cele 27 de țări membre ale UE să ajungă la un acord la summitul Consiliului European de luna viitoare, astfel încât miliardele de euro reprezentate de activele rusești deținute la depozitarul central al titlurilor de valoare Euroclear din Belgia să poată fi eliberate pentru a sprijini Kievul cu un împrumut de reparații.
De Wever se opune acestui plan „fundamental greșit”, temându-se că Belgia va fi obligată să ramburseze banii dacă Rusia va intenta un proces.
Valoarea activelor rusești înghețate în Belgia se ridică la 180 de miliarde de euro, dintr-un total global de aproximativ de 300 de miliarde de euro. Pentru o imagine obiectivă, țara care găzduiește a doua cea mai mare parte a activelor rusești înghețate este Regatul Unit, cu 26,6 miliarde de euro, conform Deutsche Welle.
În ultimele zile, speranțele că De Wever și-ar putea schimba poziția au crescut, în eventualitatea în care Comisia Europeană i-ar oferi garanții legale în propunerea sa că Belgia nu va fi expusă financiar.
Însă, în ciuda presiunilor diplomatice tot mai mari exercitate asupra Belgiei pentru a ceda, joi, De Wever și-a intensificat ostilitatea față de planurile Comisiei.
Extinzându-și obiecțiile anterioare, liderul belgian a susținut că planul Comisiei ar bloca un acord de pace în Ucraina. Dacă planul UE nu se va concretiza, activele rusești vor fi utilizate ca monedă de schimb pentru a aduce Moscova la masa negocierilor, în loc să fie plătite Kievului, a afirmat el.
Citiți și: Premierul belgian afirmă că planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea pune în pericol șansele unui acord de pace
„Avansarea pripită a schemei propuse de împrumuturi pentru reparații ar avea ca efect colateral faptul că noi, ca UE, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace”, a scris De Wever în scrisoare.
După o perioadă îndelungată de impas, se așteaptă ca executivul european să prezinte la începutul săptămânii viitoare o propunere formală privind împrumutul.
După ce nu au reușit să ajungă la un acord în octombrie, liderii UE sunt hotărâți să abordeze cele mai sensibile probleme în cadrul următorului summit de la mijlocul lunii decembrie.
REPUBLICA MOLDOVA
UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări
Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.
Capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă.
Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața.
În contextul atacurilor necontenite ale Moscovei, Kallas a anunțat într-un mesaj publicat pe platforma X că UE „investește în acest an 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Moldovei pentru a contribui la consolidarea securității țării.”
Russian drone violations of Moldova’s airspace are unacceptable and put civilian air traffic at risk.
The EU is investing 20 million EUR this year in Moldova’s air-defences to help strengthen the country’s security.
Moldova’s skies cannot become a casualty of Russia’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) November 29, 2025
„Spațiul aerian al Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”, a mai spus Înaltul Reprezentant al UE.
Pe aceeași platformă de socializare a reacționat și președinta Maia Sandu.
„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Aceasta nu este limbajul diplomaţiei şi nici al unei ţări care pretinde că negociază pacea. În încercarea lor de a ucide civili, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovean, forțând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri și suntem alături de Ucraina”, a transmis Maia Sandu.
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025
La rândul său, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
Într-un gest repetitiv, dronele au pătruns ilegal în spațiile aeriene ale României și Republica Moldova. Incidentul nesăbuit a fost condamant de Kiev și de Franța, prin Ministerul Afacerilor Externe de la Paris, și a deterimat Chișinăul să îl convoace în semn de protest pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova.
Citiți și: Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Pe acest fundal al intensificării atacurilor rusești, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.
Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.
Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.
„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.
Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.
U.E.
Emmanuel Macron dorește ca instanțele să acționeze rapid pentru a bloca știrile false: Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat vineri un îndemn la adresa guvernului de a dezvolta un cadru legislativ care să permită instanțelor să acționeze rapid în blocarea știrilor false sau informațiilor care „atacă” demnitatea umană, anunță EFE, citat de Agerpres.
În egală măsură, liderul francez și-a exprimat sprijinul pentru interzicerea telefoanelor mobile în licee începând cu anul viitor.
Într-o întâlnire cu grupul de presă regional francez EBRA, Macron a discutat cu jurnaliști, elevi și profesori despre impactul rețelelor sociale asupra tinerilor, știrile false, inteligența artificială (IA) și noua eră a ceea ce el a numit „război hibrid” dus de anumite puteri precum Rusia.
„Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional hibrid”, a avertizat președintele francez, care a declarat că în această săptămână a prezidat o reuniune a Consiliului de Apărare axată tocmai pe lupta împotriva dezinformării și interferențelor.
În contextul aceleiași reuniuni, Macron și-a exprimat dorința de a include în legislația franceză posibilitatea ca o instanță să acționeze urgent pentru a bloca anumite informații de pe rețelele de socializare, permițând sistemului judiciar să ia anumite măsuri fără a aștepta finalizarea întregului proces.
În egală măsură, președintele francez a mai declarat că elevilor de liceu li se va interzice „probabil” utilizarea telefoanelor mobile în școli începând de anul viitor, informează Politico Europe.
Elevii din școlile primare și cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani au deja interdicția de a utiliza telefoane mobile în școli.
Președintele francez a declarat că ministrul Educației, Édouard Geffray, analizează această idee.
Cu toate acestea, interzicerea telefoanelor în licee ar putea necesita adoptarea unei noi legi de către parlamentari. Adunarea Națională Franceză a votat în favoarea interdicției actuale în 2018, dar această lege se referă în mod explicit doar la echivalentele franceze ale grădiniței, școlii primare și gimnaziale (de la 12 la 16 ani).
Influența lui Macron asupra politicii interne a scăzut după ce a pierdut controlul asupra parlamentului în 2024, dar președintele a încercat în ultimele săptămâni să revină pe scena internă cu o serie de apariții dedicate modului în care intenționează să abordeze provocările ridicate de rețelele sociale și marile platforme online.
