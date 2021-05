Președintele Poloniei, vizită oficială în România: Klaus Iohannis și Andrzej Duda găzduiesc summitul B9 și participă la exercițiul militar “Justice Sword 21”

Președintele american Joe Biden participă luni la summitul formatului București 9 găzduit de președintele Klaus Iohannis și omologul său polonez Andrzej Duda, a anunțat șeful statului într-o postare pe Twitter.

Este pentru prima oară de la inițierea acestui format, care reunește șefii de state de pe flancul estic al NATO, când un președinte al Statelor Unite participă la un summit B9.

Liderul SUA va participa prin videoconferință, a anunțat Administrația Prezidențială. De asemenea, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat, Joe Bien va fi acompaniat de secretarul de stat Antony Blinken.

“Sunt bucuros să-l întâmpin pe președintele SUA Joe Biden la summitul B9 pe care îl găzduiesc astăzi la București. Împreună cu președintele Andrzej Duda îi vom avea alături pe ceilalți șefi de stat B9 și pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în pregătirea summitului NATO, concentrându-ne pe legăturile transatlantice, NATO 2030 și pe apărarea și descurajarea pe flancul estic”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Glad to welcome @POTUS @JoeBiden🇺🇸 to #Bucharest9 Summit which I host in Bucharest today.Together w/President @AndrzejDuda🇵🇱 we’ll also welcome B9 HoS & @jensstoltenberg, in preparation of NATO Summit, focusing on Transatlantic ties, #NATO2030, defence&deterrence on #EasternFlank

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 10, 2021