Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa propune elaborarea unei legi ”anti-nepotism” pentru a împiedica angajări în adminsitrația publică pe baza legăturilor de familie

Uniunea Europeană va aloca 120 de miliarde de euro pentru cercetare prin programul ”Horizon Europe”, care va fi lansat anul viitor, dosar finalizat în timpul președinției române a Consiliului Uniunii Europene, al cărui raportor a fost președintele delegației PSD din Parlamentului European, membru S&D Dan Nica.

Noul program de finanțare destinat cercetării face ca accesarea de fonduri europene să fie mai facilă, fiind eliminați o serie de pași birocratici și simplificată procedura. Mai mult, cei care au proiecte în domeniul cercetării nu vor mai fi nevoiți să aștepte deschiderea apelurilor, ci vor putea merge cu ideea lor direct spre aprobare.

”Sigur că este încărcătură și m-a apăsat foarte puternic. Pentru că a avea un raport care îți poartă numele și care va rămâne până în 2027 cu numele tău implică și o răspundere foarte mare. Răspunderea aceasta este, în primul rând, față de cei care lucrează într-un domeniu care este puțin cunoscut de oameni – cel al Cercetării – dar al căror rezultate sunt formidabile și de care beneficiază toată lumea. Am reușit câteva lucruri care pot fi numite spectaculoase, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, un acces mult mai facil pentru cei care lucrează în Cercetare – universități, centre de cercetare și nu numai. Am cerut mai mulți bani pentru partea de cercetare medicală pentru că sănătatea este extrem de importantă pentru toți. Nu am simțit că este foarte mare dorință, dar le-am explicat tuturor: cercetarea în domeniul cancerului este foarte importantă, cercetările care se fac în genomică sunt de asemenea foarte importante, cercetarea privind bolile rare și nu numai. Prin cercetare se pot găsi soluții pentru cei care sunt în suferință și care așteaptă să poată să trăiască o viață normală. În domeniul mobilității, în domeniul energiei. Ați auzit că UE a interzis folosirea plasticului și înlocuirea lor cu produse biodegradabile. În UE sunt companii care produc produse biodegradabile din alge marine, pentru a arăta că putem avea un mediu mai curat. Și noi putem face asta, avem Marea Neagră și putem crea mici ferme de alge marine”, a explicat Dan Nica, raportorul dosarului, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Europarlamentarul român a precizat că programul ”Horizon Europe” va aduce o serie de îmbunătățiri importante, prin care accesul mult mai simplificat la finanțare, dar și eliminarea diferențelor de salarizare între cercetătorii din Estul Europei și cei din Vest.

”Am propus să fie adoptat un nivel de salarizare care să permită cercetătorului tânăr să aibă un standard lucrând într-un proiect european comparabil cu Vestul – deci, un prim pas este eliminarea diferențelor dintre țările din Est și țările din Vest (…) Am discutat foarte mult cum să facem ca accesul să fie simplificat. Am cerut simplificarea procedurilor administrative pentru Horizon Europe, am cerut ca cei care aplică să nu mai aștepte până se deschide apelul, să vină cu proiectul. În momentul în care am un proiect, îmi și dă automat finanțarea. Am plecat de la un principiu în raportul meu – muncă egală, plată egală. Eu nu lucrez în cercetare, dar cred că acești oameni merită o șansă pentru mulți români care așteaptă ca viața lor să se îmbunătățească și printr-o invenție, inovație care să le aducă altceva decât ceea ce așteaptă ei în mod tradițional. Cercetătorii români trebuie să aibă acces la fondurile europene”, a explicat europarlamentarul Dan Nica.

Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE. Acesta va duce la mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață.

Orizont 2020 beneficiază de susținerea politică a liderilor europeni și a deputaților în Parlamentul European, care au convenit că investițiile în cercetare și inovare sunt esențiale pentru viitorul Europei, plasându-le în centrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Orizont 2020 contribuie la realizarea acestui obiectiv, îmbinând cercetarea și inovarea și punând accentul pe trei domenii-cheie: excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocările societale. Scopul este de a asigura capacitatea Europei de a produce o știință și tehnologie de clasă mondială, care să stimuleze creșterea economică.