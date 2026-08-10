Președintele PPE cere înființarea unor centre pentru returnarea migranților în Africa: „Migranții care nu au drept de ședere trebuie să părăsească Europa, fără nicio excepție”

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a cerut înființarea rapidă a unor centre pentru returnarea migranților în Africa, după ce, la sfârșitul lunii iulie, zeci de mii de migranți fără drept de ședere au intrat în enclava spaniolă Ceuta, relatează Politico Europe.

Într-un editorial publicat luni de cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, Weber a scris că „Ceuta a demonstrat că o cooperare strânsă cu țările vecine poate funcționa. Marocul a preluat imediat oamenii înapoi. Nimeni nu a putut continua călătoria către spațiul Schengen”.

„Europa trebuie să înființeze rapid centre pentru returnarea migranților în Africa”, a adăugat el.

După ce zeci de mii de persoane au pătruns cu forța în Ceuta, enclavă spaniolă situată în nordul Africii, mai mulți lideri internaționali au criticat guvernul de stânga de la Madrid și politica sa în domeniul migrației. Anterior, Spania acordase statut legal pentru aproximativ 500.000 de migranți aflați ilegal pe teritoriul țării.

Premierul italian Giorgia Meloni și guvernul său de dreapta se numără printre cei mai vehemenți critici, Roma reintroducând vineri controalele la frontieră pentru călătorii veniți din Spania și provocând o reacție similară din partea Madridului.

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Weber a reluat propunerile formulate săptămâna trecută de comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, susținând că țărilor din afara UE li s-ar putea oferi relații comerciale mai strânse, cooperare economică și oportunități de migrație legală în schimbul acceptării înființării unor centre pentru returnarea migranților.

„Migranții care nu au dreptul să rămână trebuie să părăsească Europa — fără excepții și fără echivoc!”, a scris el, adăugând că returnările nu ar mai trebui să depindă de voința politică a fiecăruia dintre statele membre.