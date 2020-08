Președintele PPE Donald Tusk îi cere președintelui Belarusului să publice “rezultatele reale” ale alegerilor prezidențiale: Oamenii au ales democrația, libertatea și sfârșitul dictaturii

Președintele Partidului Popular European, Donald Tusk, a făcut luni un apel către preşedintele în exerciţiu al Belarusului Aleksandr Lukaşenko să publice rezultatele reale ale votului alegerilor prezidențiale de duminică, să retragă forțele speciale și să elibereze de îndată protestarii pașnici arestați.

Rezultatele oficiale ale alegerilor prezidenţiale de duminică, care îl dau pe Lukaşenko câştigător cu 80% din voturi, au fost respinse de candidata opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, care a cerut ca preşedintele să cedeze puterea şi a revendicat la rândul ei victoria. Separat, mii de oameni au ieșit în stradă să protesteze, iar manifestanții pașnici au fost reprimați de forțele de ordine.

“Imaginile de la Minsk contrazic narațiunea oficială a unui președinte reales. Vedem un președinte respins care a declarat război propriului popor, un președinte care a încălcat sistematic legea și ordinea propriei țări. Oameni din Belarus, ieri ați făcut o alegere: democrația, libertatea și punerea la capăt a dictaturii. Vă admirăm curajul și hotărârea. Toți oamenii din Europa și din întreaga lume sunt alături de voi”, a scris Tusk, pe contul său de Twitter.

I call on President Lukashenka to publish the actual results of yesterday’s vote, to stop the violence, to withdraw special forces and to immediately release the arrested peaceful protesters.

Liderii Uniunii Europene au condamnat luni violențele care au loc în Belarus.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat reprimarea manifestaţiilor din Belarus, cerând numărarea “exactă” a voturilor exprimate la alegerile prezidenţiale.

“Hărţuirea şi reprimarea violentă a manifestanţilor paşnici nu-şi au locul în Europa. Fac apel la autorităţile din Belarus să vegheze ca voturile de la alegerile de ieri să fie numărate cu exactitate şi făcute publice”, a transmis ea pe Twitter.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.

Fundamental rights in #Belarus must be respected.

I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately.

