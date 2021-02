Președintele Recep Erdogan își dorește un Summit Turcia-UE până la finalul lunii iunie

Think tank-ul românesc New Strategy Center a organizat luni, 8 februarie, dezbaterea online intitulată ”On #NATO2030. Young Leaders Reflect on the Future of the Alliance”, informează un comunicat publicat pe Facebook.

Evenimentul a urmat prezentării documentului ”NATO 2030: Embrace the change, guard the values – Young Leaders Report”, prezentat în data de 4 februarie 2021 de către autorii săi, un grup de tineri experți, selectat în 2020 de către secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

La dezbatere au participat ca speakeri Tania Lațici, Analist, European Parliamentary Research Service, Expert Asociat New Strategy Center și Katarina Kertysova, Policy Fellow, European Leadership Network, ambele făcând parte din grupul de 14 tineri lideri ce au redactat raportul. D

iscuția a fost moderată de Izel Selim, Coordonator Cooperare Internațională, New Strategy Center.

Pe baza acestui raport, dar și a altor contribuții, secretarul general NATO va face recomandările sale la nivel strategic cu privire la viitorul Alianței Nord-Atlantice la summitul liderilor NATO de la Bruxelles din prima jumătate a acestui an, pentru a servi drept bază pentru următorul Concept Strategic NATO.

Raportul poate fi consultat aici.