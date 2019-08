Președintele României Klaus Iohannis a aprobat demisiile miniștrilor Mediului, Energiei și pentru Relația cu Parlamentul

Propunerile pentru postul de comisar european n-au fost respinse, a declarat, joi, premierul Viorica Dăncilă.

“Am făcut propunerile pentru comisar european. Propunerile nu au fost respinse. Am văzut că a ieşit în spaţiul public că au fost propunerile respinse. Nu am nicio informaţie, nu am fost sunată de preşedintele Comisiei Europene că ar respinge propunerile pe care le-am făcut. În eventualitatea în care aceste propuneri nu sunt agreate, voi veni cu alte propuneri, dar deocamdată nu am această informaţie şi trebuia să am”, a afirmat Dăncilă, într-o conferinţă de presă la Piteşti, relatează Agerpres.

Reamintim că europarlamentarii Rovana Plumb și Dan Nica au fost propunerile înaintate de premierul Viorica Dăncilă către președinta aleasă a Comisiei Europene Ursula von der Leyene.

Surse europene pentru Calea Europeană au declarat că președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit, pe 26 august, la Bruxelles, cu eurodeputații PSD Rovana Plumb și Dan Nica, propunerile României pentru poziție de comisar european, după ce premierul României a avut prima întâlnire cu Ursula von der Leyen în aceeași săptămână la Bruxelles, discutând pe aceeași temă, a formării noului colegiu de comisari europeni.

Cele două propuneri făcute de către premierul Viorica Dăncilă au fost intens criticate de către politicienii din opoziție, europarlamentarii români și chiar și de către șeful statului, Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis consideră că europarlamentarii PSD Rovana Plumb și Dan Nica nu sunt propuneri ”potrivite” pentru ocuparea funcției de comisar europeane.

Totodată, prim-ministrul Viorica Dăncilă a refuzat să se consulte cu Klaus Iohannis pentru desemnarea unui candidat pe această temă.

Eurodeputatul liberal și vicepreședinte al grupului PPE în Parlamentul European, Siegfried Mureșan, împreună cu alți colegi deputați din Legislativul European au criticat Guvernul României pentru candidații români aleși pentru un post de comisar european: ”Viorica Dăncilă a trimis doar cu titlu informal două nume inacceptabile la nivel european”

Potrivit europarlamentarului Sigfried Mureșan, din cauza acestor propuneri (Rovana Plumb și Dan Nica) România a pierdut poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene și a mai pierdut șansa de a primi un portofoliu important: ”Vom lua ce rămâne, la momentul la care vom desemna un candidat acceptat de noua președintă a Comisiei Europene”, transmite acesta.

Până în prezent și-au mai nominalizat propunerile de comisar următoarele țări:

1.Austria (Johannes Hahn – un nou mandat), 2.Belgia (Didier Reynders), 3.Bulgaria (Mariya Gabriel – un nou mandat), 4.Cehia (Vera Jourova – un nou mandat), 5.Cipru (Stella Kyriakides), 6.Croația (Dubravka Šuica), 7.Danemarca (Margrethe Vestager), 8.Estonia (Kadri Simson), 9.Finlanda (Jutta Urpilainen), 10.Franța (Sylvie Goulard), 11.Germania (Ursula von der Leyen), 12.Grecia (Margaritis Schinas), 13.Irlanda (Phil Hogan – un nou mandat), 14.Letonia (Valdis Dombrovskis – un nou mandat), 15.Lituania (Virginijus Sinkevičius), 16.Luxemburg (Nicolas Schmit), 17.Malta (Helena Dalli), 18.Polonia (Janusz Wojciechowski), 19.Portugalia (Elisa Ferreira sau Pedro Marques), 20.România (Dan Nica sau Rovana Plumb), 21.Slovacia (Maros Sefcovic – un nou mandat), 22.Slovenia (Janez Lenarcic), 23.Spania (Josep Borrell), 24.Suedia (Ylva Johansson), 25.Țările de Jos (Frans Timmermans) și 26.Ungaria (László Trócsányi)

*Situația Italiei este mai complicată în condițiile crizei politice care are loc la Roma și în urma demisiei guvernului condus de Giuseppe Conte.

**În ceea ce privește Marea Britanie, premierul Boris Johnson a anunțat că Londra nu va veni cu nicio propuneredat fiind faptul că Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană la 31 octombrie 2019.