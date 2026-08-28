Președintele României transmite condoleanțe familiei regale și poporului norvegian după moartea Regelui Harald al V-lea

Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de condoleanțe în urma decesului Majestății Sale Regele Harald al V-lea al Norvegiei, exprimând, în numele poporului român, solidaritatea cu familia regală și poporul norvegian.

„Am aflat cu profundă tristețe că Majestatea Sa Regele Harald al Norvegiei a încetat din viață astăzi, mai devreme. Transmit condoleanțe sincere, inclusiv în numele poporului român, Majestății Sale Regele Haakon, Reginei Sonja, întregii familii regale și poporului norvegian, și împărtășesc durerea lor”, a scris șeful statului într-un mesaj postat pe contul X.

It is with deep sorrow that I have received the news that His Majesty King Harald of Norway passed away earlier today. I extend my heartfelt condolences, also on behalf of the people of Romania, to His Majesty King Haakon, Queen Sonja, the whole royal family, and the people of… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 28, 2026

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, a anunțat Casa Regală norvegiană într-un comunicat oficial.

Citiți și: Ursula von der Leyen și Mark Rutte, omagiu adus Regelui Harald al V-lea: ”Un adevărat european” și ”un prieten de lungă durată al NATO”