Președintele României transmite condoleanțe familiei regale și poporului norvegian după moartea Regelui Harald al V-lea

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Administrația Prezidențială

 

Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de condoleanțe în urma decesului Majestății Sale Regele Harald al V-lea al Norvegiei, exprimând, în numele poporului român, solidaritatea cu familia regală și poporul norvegian. 

„Am aflat cu profundă tristețe că Majestatea Sa Regele Harald al Norvegiei a încetat din viață astăzi, mai devreme. Transmit condoleanțe sincere, inclusiv în numele poporului român, Majestății Sale Regele Haakon, Reginei Sonja, întregii familii regale și poporului norvegian, și împărtășesc durerea lor”, a scris șeful statului într-un mesaj postat pe contul X.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, a anunțat Casa Regală norvegiană într-un comunicat oficial. 

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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