Președintele sârb îl felicită pe Nicușor Dan: Veți avea întotdeauna în noi un vecin bun și un partener de încredere

Președintele sârb Aleksandar Vucic l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale.

”În nume personal și în numele cetățenilor din Serbia, adresez cele mai calde felicitări lui Nicușor Dan pentru alegerea sa ca Președinte al României. Veți avea întotdeauna în noi un vecin bun și un partener de încredere – rămânem angajați în cooperarea bilaterală, consolidarea prieteniei noastre și implementarea de proiecte comune în beneficiul cetățenilor noștri”, a subliniat Vucic într-un mesaj transmis pe platforma de socializare X.

On my own behalf, and on behalf of the citizens of Serbia, I extend my warmest congratulations to @NicusorDanRO on his election as President of Romania. You will always have a good neighbor and a reliable partner in us – we remain committed to bilateral cooperation, strengthening…

