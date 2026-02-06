ROMÂNIA
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council.
„Am trecut în revistă proiectele comune România-SUA care cresc reziliența și întăresc parteneriatul nostru strategic, precum și cele care sunt în pregătire”, a arătat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.
Abrudean a amintit și că Atlantic Council a deschis recent birou în România.
„Decizia confirmă rolul strategic al țării noastre în regiune și întărește relația transatlantică”, a mai spus președintele Senatului.
Președintele Senatului a avut o întâlnire și cu secretarul de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Riley M. Barnes, pe care a calificat-o drept o confirmare a „forței Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România”.
Mircea Abrudean a participat la Forumul parlamentar de securitate.
Evenimentul i-a oferit acestuia prilejul de a se întâlni și cu președintele Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Mike Johnson.
„I-am transmis acestuia mulțumiri pentru sprijinul pe care România îl primește din partea SUA în materie de securitate, l-am asigurat că suntem un partener și aliat de bază și că pot conta pe noi în regiune. Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de apărare a României. Este fundamentul pe care construim pentru a avea rezultate măsurabile nu doar în securizarea granițelor și protejarea Flancului Estic al NATO, ci și în economie, prin extinderea cooperării în alte domenii de interes precum industria de apărare, energie, sau tehnologii inovative”, a menționat Abrudean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR
Premierul Ilie Bolojan a avertizat vineri că amânarea unei decizii a Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Într-o scrisoare transmisă vineri Curții Constituționale, șeful Guvernului arată că ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a fost informat de oficialii Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri formale, că Bruxelles-ul consideră neîndeplinit jalonul referitor la reforma pensiilor speciale. Potrivit premierului, consecința directă ar fi pierderea de către România a sumei de 231 de milioane de euro din PNRR.
Ilie Bolojan precizează însă că Executivul european nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatul evaluării înainte de data de 11 februarie 2026.
„Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, se arată în scrisoarea citată.
Premierul mai menționează că a decis să informeze Curtea Constituțională în acest context „al necesităţii punerii în aplicare a dispoziţiilor articolului 148, alineatul 4, din Constituţia României, referitoare la rolul autorităţilor statului român în îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană”.
Anterior, miercuri seară, Ilie Bolojan a declarat într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria că unul dintre jaloanele esențiale pentru absorbția fondurilor europene este legat de pensiile magistraților.
„În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare. Şi cred că fiecare instituţie trebuie să fie informată cu privire la consecinţele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care ţin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro”, a afirmat premierul.
Curtea Constituțională a amânat pe 16 ianuarie, pentru a patra oară, pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate privind Legea pensiilor speciale ale magistraților, stabilind un nou termen pentru 11 februarie 2026.
„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, se arată în decizia CCR.
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, „pilulă” de educație financiară: Prețul banilor este puterea de cumpărare, nu rata dobânzii
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, explică într-o analiză publicată pe blogul personal diferența dintre „prețul banilor” și „prețul creditului”, subliniind că una dintre cele mai frecvente confuzii din spațiul public este asocierea eronată a prețului banilor cu nivelul dobânzilor.
Textul, prezentat drept o „pilulă” de educație financiară, face parte din demersul mai amplu al viceguvernatorului de clarificare a unor concepte economice fundamentale, în contextul programelor de educație financiară coordonate de Banca Națională a României, destinate elevilor, studenților, cadrelor didactice și mediului de afaceri.
Prețul banilor, definit prin puterea de cumpărare
Potrivit lui Cosmin Marinescu, în economie prețurile reprezintă raporturi de schimb, iar această definiție rămâne valabilă și în cazul monedei. Astfel, prețul banilor nu este dobânda, ci cantitatea de bunuri și servicii care poate fi achiziționată cu o unitate monetară, adică puterea de cumpărare.
Viceguvernatorul explică faptul că există o relație invers proporțională între nivelul prețurilor și valoarea banilor: atunci când prețurile cresc, puterea de cumpărare scade, iar valoarea banilor se diminuează. În termeni economici, aceasta este exprimată prin relația dintre puterea de cumpărare și nivelul general al prețurilor, reflectat de Indicele Prețurilor de Consum.
Dobânda – prețul creditului, nu al banilor
În analiza sa, oficialul BNR subliniază că rata dobânzii reprezintă prețul creditului, adică prețul plătit într-o relație de împrumut, și nu prețul banilor în sine. Dobânda apare ca o „primă” asociată schimbului dintre bunuri prezente și bunuri viitoare, fiind determinată de preferința de timp și de mecanismele economisirii și investițiilor.
Această distincție este importantă, arată Marinescu, deoarece confuzia dintre cele două concepte poate conduce la interpretări greșite ale politicii monetare și ale rolului băncilor centrale.
Stabilitatea prețurilor și rolul BNR
Viceguvernatorul reamintește că obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României, prevăzut de lege, este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Acest obiectiv nu presupune controlul direct al prețurilor din economie, ci protejarea puterii de cumpărare a monedei naționale.
În acest context, instrumentele de politică monetară, inclusiv rata dobânzii de referință, sunt utilizate pentru a menține echilibrul dintre cantitatea de bani și volumul bunurilor și serviciilor din economie, în vederea temperării inflației.
Independența băncilor centrale, condiție pentru stabilitatea monedei
În finalul analizei, Cosmin Marinescu subliniază importanța independenței băncilor centrale, arătând că politicile monetare trebuie uneori să acționeze în contrapondere cu politici bugetare excesive pentru a preveni persistența inflației ridicate.
În opinia sa, educația financiară a publicului rămâne esențială pentru înțelegerea mecanismelor economice și pentru susținerea unor politici publice sustenabile, pe termen lung.
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
România a participat, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul organizat la la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, în contextul eforturilor internaționale de consolidare a securității economice și a lanțurilor de aprovizionare pentru resurse critice, a reunit reprezentanți ai administrației SUA, ai Uniunii Europene și ai zeci de state partenere.
Potrivit autorităților române, reuniunea ministerială și discuțiile pregătitoare au avut ca obiectiv întărirea lanțurilor de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare, dezvoltarea unor parteneriate globale și protejarea industriilor și locurilor de muncă pe termen lung. În contextul în care industriile de apărare, tehnologie și energie din România sunt tot mai dependente de accesul la resurse din lanțul global de aprovizionare, participarea la astfel de negocieri internaționale este considerată esențială.
România s-a aliniat evaluării Statelor Unite privind riscurile asociate dependențelor din lanțurile de aprovizionare și a susținut ideea constituirii unei coaliții globale pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice și a perturbărilor comerciale. Autoritățile române au subliniat importanța întăririi lanțurilor de aprovizionare transatlantice, prin utilizarea instrumentelor de piață și a politicilor publice comune.
Citiți și “Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”
În cadrul reuniunii, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a făcut parte din nucleul de cinci miniștri europeni participanți, a evidențiat legătura tot mai strânsă dintre planurile economice și cele de securitate, în actualul context geopolitic, pledând pentru consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul investițiilor, procesării și al instrumentelor comune de piață.
„Cu toții am avut parte de un semnal de alarmă privind dependențele din lanțurile de aprovizionare, însă invitația Statelor Unite a accelerat acțiunile în vederea reducerii riscurilor. România este un susținător ferm al relațiilor transatlantice. Avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare este parcursul corect. Vom valorifica parteneriatele noastre solide pentru a construi în continuare prosperitate și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Predictibilitatea pentru industriile noastre și practicile sigure și sustenabile devin posibile doar dacă cei care aplică practici de dumping al prețurilor se confruntă cu un răspuns coordonat. Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite pentru a investi împreună pentru a valorifica resurselor naturale în cadrul economiilor noastre, începând cu sectorul energetic și dezvoltarea în continuare a oportunităților bilaterale, precum și în formatul UE – SUA. Recunoscută ca o țară bogată în resurse, care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, cu proiecte-cheie în domeniul magneziului, grafitului și al resurselor pentru magneți, avem o strategie națională orientată spre creșterea investițiilor și procesarea materiilor prime în produse finite. PIB-ul nostru a crescut deja de zece ori într-o singură generație, însă suntem conștienți că orice creștere viitoare a industriilor noastre-cheie (industria auto, energie, tehnologie, apărare, electrocasnice) depinde de integrarea României în lanțuri de aprovizionare reziliente. Suntem pregătiți să le construim rapid”, a menționat ministrul Țoiu în declarația sa.
Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Rolul României în lanțul european de aprovizionare cu minerale rare este evidențiat și într-o evaluare a Organizației pentru Comerț Internațional a Statelor Unite ale Americii, care arată că țara se profilează ca un actor strategic în acest domeniu.
„România se conturează ca un actor strategic în lanțul de aprovizionare al Europei cu minerale rare. Impulsionată de eforturile la nivelul întregii Uniuni Europene de reducere a dependenței de surse externe, țara a făcut pași îndrăzneți pentru relansarea unor operațiuni miniere-cheie și pentru extinderea activităților de explorare. Guvernul României, în colaborare cu UE, a prioritizat investițiile strategice și mecanismele de licențiere”, se arată în document.
În următoarele 30 de zile, o formă finală a Memorandumului de Înțelegere, negociată de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA, urmează să stabilească politici și mecanisme comerciale coordonate, în contextul implementării Actului european privind materiile prime rare. Autoritățile române au transmis că țara este pregătită să contribuie la dezvoltarea industriei de apărare și de înaltă tehnologie, inclusiv în domeniile magneților, bateriilor, stocării energiei, aerospațial și tranziției către energie verde, precum și în reciclare și eficiența utilizării resurselor.
Mineralele rare și pământurile rare sunt considerate esențiale pentru tehnologiile avansate și vor căpăta o importanță și mai mare pe măsură ce inteligența artificială, robotica și dispozitivele autonome transformă economiile globale.
România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Evenimentul a reunit miniștri și reprezentanți din 54 de țări, Comisia Europeană și un grup de bază format din cinci miniștri de externe ai UE: România, Italia, Polonia, Țările de Jos și Lituania.
