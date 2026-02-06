Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic

România a participat, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul organizat la la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, în contextul eforturilor internaționale de consolidare a securității economice și a lanțurilor de aprovizionare pentru resurse critice, a reunit reprezentanți ai administrației SUA, ai Uniunii Europene și ai zeci de state partenere.

Potrivit autorităților române, reuniunea ministerială și discuțiile pregătitoare au avut ca obiectiv întărirea lanțurilor de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare, dezvoltarea unor parteneriate globale și protejarea industriilor și locurilor de muncă pe termen lung. În contextul în care industriile de apărare, tehnologie și energie din România sunt tot mai dependente de accesul la resurse din lanțul global de aprovizionare, participarea la astfel de negocieri internaționale este considerată esențială.

România s-a aliniat evaluării Statelor Unite privind riscurile asociate dependențelor din lanțurile de aprovizionare și a susținut ideea constituirii unei coaliții globale pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice și a perturbărilor comerciale. Autoritățile române au subliniat importanța întăririi lanțurilor de aprovizionare transatlantice, prin utilizarea instrumentelor de piață și a politicilor publice comune.

Citiți și “Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”

În cadrul reuniunii, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a făcut parte din nucleul de cinci miniștri europeni participanți, a evidențiat legătura tot mai strânsă dintre planurile economice și cele de securitate, în actualul context geopolitic, pledând pentru consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul investițiilor, procesării și al instrumentelor comune de piață.

„Cu toții am avut parte de un semnal de alarmă privind dependențele din lanțurile de aprovizionare, însă invitația Statelor Unite a accelerat acțiunile în vederea reducerii riscurilor. România este un susținător ferm al relațiilor transatlantice. Avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare este parcursul corect. Vom valorifica parteneriatele noastre solide pentru a construi în continuare prosperitate și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Predictibilitatea pentru industriile noastre și practicile sigure și sustenabile devin posibile doar dacă cei care aplică practici de dumping al prețurilor se confruntă cu un răspuns coordonat. Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite pentru a investi împreună pentru a valorifica resurselor naturale în cadrul economiilor noastre, începând cu sectorul energetic și dezvoltarea în continuare a oportunităților bilaterale, precum și în formatul UE – SUA. Recunoscută ca o țară bogată în resurse, care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, cu proiecte-cheie în domeniul magneziului, grafitului și al resurselor pentru magneți, avem o strategie națională orientată spre creșterea investițiilor și procesarea materiilor prime în produse finite. PIB-ul nostru a crescut deja de zece ori într-o singură generație, însă suntem conștienți că orice creștere viitoare a industriilor noastre-cheie (industria auto, energie, tehnologie, apărare, electrocasnice) depinde de integrarea României în lanțuri de aprovizionare reziliente. Suntem pregătiți să le construim rapid”, a menționat ministrul Țoiu în declarația sa.

Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”

Rolul României în lanțul european de aprovizionare cu minerale rare este evidențiat și într-o evaluare a Organizației pentru Comerț Internațional a Statelor Unite ale Americii, care arată că țara se profilează ca un actor strategic în acest domeniu.

„România se conturează ca un actor strategic în lanțul de aprovizionare al Europei cu minerale rare. Impulsionată de eforturile la nivelul întregii Uniuni Europene de reducere a dependenței de surse externe, țara a făcut pași îndrăzneți pentru relansarea unor operațiuni miniere-cheie și pentru extinderea activităților de explorare. Guvernul României, în colaborare cu UE, a prioritizat investițiile strategice și mecanismele de licențiere”, se arată în document.

În următoarele 30 de zile, o formă finală a Memorandumului de Înțelegere, negociată de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA, urmează să stabilească politici și mecanisme comerciale coordonate, în contextul implementării Actului european privind materiile prime rare. Autoritățile române au transmis că țara este pregătită să contribuie la dezvoltarea industriei de apărare și de înaltă tehnologie, inclusiv în domeniile magneților, bateriilor, stocării energiei, aerospațial și tranziției către energie verde, precum și în reciclare și eficiența utilizării resurselor.

Mineralele rare și pământurile rare sunt considerate esențiale pentru tehnologiile avansate și vor căpăta o importanță și mai mare pe măsură ce inteligența artificială, robotica și dispozitivele autonome transformă economiile globale.

România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Evenimentul a reunit miniștri și reprezentanți din 54 de țări, Comisia Europeană și un grup de bază format din cinci miniștri de externe ai UE: România, Italia, Polonia, Țările de Jos și Lituania.