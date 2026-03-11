Președintele Senatului a discutat cu experții OCDE din Departamentul Economic la reuniunea Rețelei Parlamentare Globale a Organizației de la Paris

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat miercuri, la Paris, la reuniunea Rețelei Parlamentare Globale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), unde conduce delegația României.

„Mă aflu la Paris, la Reuniunea Rețelei Parlamentare Globale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, unde conduc delegația României. Am avut dimineață un schimb de idei cu experții OCDE din cadrul Departamentului Economic”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Potrivit acestuia, dialogul a avut loc în perspectiva ediției 2026 a Studiului Economic al României, care urmează să fie lansat la București luni, 16 martie, în prezența secretarului general al OCDE, Mathias Cormann.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 22 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică.

Ultimele cinci avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.

Între timp, România a devenit în luna decembrie a anului trecut prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.