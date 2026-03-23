Președintele Senatului a discutat cu noul ambasador al R. Moldova la București despre proiectele comune în energie și securitate: „Țările noastre au relații bilaterale excelente”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a discutat cu noul ambasador al Republicii Moldova la București despre proiectele comune în energie și securitate, precum și colaborarea în domeniul apărării și al tehnologiilor de apărare.

„Mihai Mîțu este noul ambasador al Republicii Moldova la București. I-am urat astăzi bun venit, cu speranța că va avea un mandat cu reușite, asigurându-l totodată de sprijinul politic fără echivoc al României în parcursul european al Republicii Moldova”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Acesta a subliniat că România și Republica Moldova au „relații bilaterale excelente”, de lungă durată, și o prietenie care depășește cadrul relațiilor diplomatice.

„Am discutat despre proiectele noastre comune, mai ales în energie și securitate. E nevoie de siguranță în zonă și de un climat de încredere pentru investitori. Există în ultima perioadă o creștere a dialogului pe zona specializată de defence și defence tech, iar aceste colaborări punctuale trebuie încurajate”, a adăugat Mircea Abrudean.

De asemenea, președintele Senatului a amintit că aproximativ 1.600 de companii românești sunt înregistrate în Republica Moldova.

„Este foarte important sprijinul investitorilor români și crearea unor premise favorabile pentru ei, pentru a se simți confortabil și în siguranță”, a conchis Mircea Abrudean.