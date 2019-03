Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anulat vizita în Maroc la solicitarea părții marocane, la o zi după ce Regele Iordaniei și-a anulat vizita în România din cauza declarațiilor lui Dăncilă privind Ierusalimul

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anulat vizita pe care urma să o efectueze în Maroc, țară arabă din nordul Africii în care religia predominantă este musulmană, după ce premierul Viorica Dăncilă a anunțat duminică, la Washington, că va muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Vizita oficială a președintelui Senatului, dl. Călin Popescu Tăriceanu, în Regatul Maroc, care urma să aibă loc în perioada 27-31 martie 2019, a fost amânată la solicitarea părții marocane, urmând a fi reprogramată pentru o perioadă ulterioară, ce urmează a fi stabilită de comun acord”, se arată într-un comunicat al Senatului.

Anularea vizitei nu este primul incident de asemenea natură.

Amintim faptul că luni, Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și-a anulat vizita în România, care trebuia să înceapă astăzi, după ce premierul Viorica Dăncilă a anunțat prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunțat în cadrul discursului inaugural al Conferinței Internaționale a Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), eveniment desfășurat la Washington, că România își va muta ambasada de la Tel Aviv ”la Ierusalim, capitala Israelului”.

”Majestatea Sa Abdullah al II-lea al Iordaniei și-a anula vizita în România care era programată să înceapă luni, în semn de solidaritate cu Ierusalim”, a precizat luni ministerul iordanian de Externe.

Vizita regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei în România, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, implica întâlniri bilaterale cu președintele României, Klaus Iohannis și cu alți oficiali ai Parlamentului, potrivit unei declarații a Curții Regale.

Înaltul oficial iordanian trebuia, de asemenea, să participe la o rundă de ”întâlniri Aqaba”, pe care Iordania și România ar fi trebuit să le găzduiască împreună.

Totodată, era de așteptat ca cele două state să semneze un acord și două memorandumuri de înțelegere în diverse domenii. Un forum de afaceri pentru reprezentanții sectorului privat din cele două țări ar fi trebuit să aibă loc în timpul vizitei.

Într-o primă reacție, executivul european a spus, referindu-se la declaraţiile Vioricăi Dăncilă, că ”nu comentează comentarii“ şi aminteşte faptul că, în ceea ce priveşte Ierusalimul, poziţia Uniunii Europene, din care România face parte, rămâne neschimbată şi ea susţine soluţia celor două state, Israel şi Palestina, ambele cu capitala la Ierusalim.

”După cum știm, președintele Donald Trump a deschis ambasada Statelor Unite la Ierusalim. Acest pas admirabil și curajos ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu și poporul român. Sunt încântată să anunț astăzi, în fața audientei AIPAC, că după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional din țara mea și în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României, și Guvernul pe care-l conduc vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”, a declarat Dăncilă, astăzi.

Anunțul premierul a provocat o reacție și din partea președintelui României, care a spus că prin declarațiile susținute referitoare la mutarea Ambasadei României la Ierusalim, prim-ministrul Viorica Dăncilă demonstrează, ”încă o dată, totala sa ignoranță în domeniul politicii externe” și în ceea ce privește luarea unor decizii importante ale statului român.

Ulterior, șefa guvernului a revenit asupra afirmațiilor făcute în cadrul discursului susținut la AIPAC. Într-o intervenție telefonică, aceasta a precizat că ”în discursul meu am vorbit despre mutarea ambasadei la Ierusalim, dar (…) am formulat într-un mod corect, am spus că trebuie să îndeplinim toţi paşii constituţionali. Nu am spus: eu voi muta ambasada. Am spus că trebuie să respectăm Constituţia”.

Amintim faptul că la 6 decembrie 2017, preşedintele american Donald Trump a anunţat că SUA recunosc Ierusalimul drept capitală a statului Israel, anunţ ce a marcat o schimbare majoră a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu. Totodată, Trump a cerut Departamentului de Stat al SUA să înceapă pregătirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul de la Casa Albă a subliniat că Ierusalimul trebuie să rămână locul sfânt pentru trei religii importante (creştină, mozaică şi musulmană, n.r.) şi că Israelul are dreptul de a-şi decide propria capitală.

Decizia lui Trump a provocat un val de reacții de dezaprobare din partea statelor membre ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană afirmând în repetate rânduri prin intermediul reprezentanților instituțiilor sale că ”trebuie să ne ferim de decizii unilaterale”.