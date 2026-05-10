Președintele Senatului, de Ziua Independenței: „Apartenența noastră la spațiul valoric european completează astăzi sensul independenței naționale”

Independența României, sărbătorită pe 10 mai, ar trebui să fie nu doar o moștenire istorică, ci un angajament continuu, a transmis duminică președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu prilejul Zilei Independenței Naționale a României.

„Independența și statalitatea constituie fundamentul pe care clădim astăzi națiunea română și instituțiile publice”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

De asemenea, președintele Senatului a subliniat că există datoria de a onora aceste momente prin responsabilitate, profesionalism și respect față de reperele care definesc România ca națiune suverană.

„Apartenența noastră la spațiul valoric european completează astăzi sensul independenței naționale. Prin solidaritate și cooperare cu partenerii noștri, ne reafirmăm identitatea ca națiune modernă, puternică și profund ancorată în principiile libertății. La mulți ani, România", a conchis Mircea Abrudean.












