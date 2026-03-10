Președintele Senatului, discuții cu noul ambasador al SUA despre consolidarea Parteneriatului Strategic: Prezența lui Darryl Nirenberg este un mare câștig pentru România, într-un moment cheie

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a primit la Parlament pe ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, afirmând că acesta este „un ambasador al dialogului şi al cooperării strategice”, iar prezența sa în această funcție reprezintă pentru România „un mare câștig, într-un moment cheie”.

„Un ambasador al dialogului și cooperării strategice! Așa am simțit că este și va fi E.S. Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, în mandatul său aici. Este un bun cunoscător al valorilor care definesc această regiune, are origini est-europene și lucra în Comisia pentru relații externe a Senatului american, în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției din România”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Potrivit acestuia, discuțiile au pus bazele unei colaborări excelente pentru consolidarea Parteneriatului Strategic dintre SUA și România, țara noastră fiind unul dintre aliații importanți ai Statelor Unite ale Americii din regiune.

Citiți și: Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este pregătit să „colaboreze strâns” cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, pentru „consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic”

Totodată, Mircea Abrudean a subliniat că poziția geostrategică a României reprezintă o premisă clară pentru dezvoltarea relațiilor economice în mai multe domenii – energie, comerț, dar și pentru consolidarea legăturilor dintre cele două comunități.

„Am toată încrederea că pentru România, prezența E.S. Darryl Nirenberg, în poziția de ambasador, este un mare câștig, într-un moment cheie. Anul viitor se împlinesc 30 de ani de Parteneriat Strategic între țările noastre. Agreat în 1997, acesta a consolidat securitatea, democrația și economia ambelor țări și a devenit, treptat, pilonul politicii externe a României, axat pe securitate transatlantică, cooperare militară, energie și dezvoltarea schimburilor comerciale”, a conchis Mircea Abrudean.