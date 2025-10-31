Președintele Senatului: Folosind resursele pe care le avem la potențial maxim, putem transforma România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa

Securitatea energetică și cea cibernetică nu mai pot fi privite separat, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean, în cadrul Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, desfășurat la Cluj. El a subliniat că trăim o epocă în care sistemele informatice controlează fluxurile de energie, iar protejarea acestora devine o condiție esențială pentru siguranța națională.

„Am subliniat clar cât este de important să ne protejăm în primul rând de dezinformare pentru a face și alți paşi necesari. Trebuie să ne obișnuim să lăsăm specialiștii să vorbească despre evenimentele din zona de apărare și securitate. Să nu ne mai dăm cu părerea chiar despre orice, doar pentru a capitaliza imagine pe subiecte populare”, a precizat Mircea Abrudean.

De asemenea, Mircea Abrudean a declarat că, în calitate de președinte al Senatului, știe că România este pregătită să facă față provocărilor globale, fiind bine pregătită nu doar operativ, ci și legislativ.

Potrivit acestuia, Legea privind energia eoliană offshore, Legea privind securitatea și apărarea cibernetică, Legea privind desfăşurarea, pe timp de pace, a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român și Legea privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional oferă statului instrumentele necesare pentru protejarea infrastructurilor critice și pentru garantarea unui spațiu digital și aerian sigur pe întreg teritoriul național.

„Am încredere deplină, că folosind resursele pe care le avem la potential maxim, putem transforma România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa. Energia viitorului va fi verde, digitală și sigură, iar noi trebuie să fim în centrul acestei transformări”, a concluzionat Mircea Abrudean.