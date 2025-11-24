Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reiterat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional.

Acesta a reprezentat România la cel de-al patrulea summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, eveniment care a oferit prilejul transmiterii unor „mesaje de încredere și sprijin pentru Ucraina din partea tuturor celor 65 de parlamente prezente.”

„Războiul agresiv al Rusiei constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional, precum și un atac la adresa democrației și a drepturilor omului. Lumea trebuie să-și intensifice sprijinul acordat Ucrainei în lupta sa pentru apărarea suveranității și restabilirea integrității teritoriale. Încă de la început, România a condamnat cu fermitate anexarea ilegală a Crimeii în 2014 și războiul de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat al Federației Ruse, care continuă și în prezent”, a evidențiat Abrudean.

El a reiterat angajamentul ne nezdruncinat al României în asigurarea de sprijin pentru Ucraina „atât timp cât este necesar” și a arătat că țara noastră este alături de Kiev în „procesul ei de a deveni membru cu drepturi depline al UE și NATO.”

În fața provocărilor „cu care ne confruntăm astăzi, este imperativ să luăm măsuri decisive și coordonate și trebuie să acționăm în consecință”, a mai arătat președintele Senatului.

El a amintit că pe 10 noiembrie, anul acesta, Senatul României a adoptat un proiect de lege care incriminează încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei.

Conform noii legi, cei care ajută persoanele și companiile de pe lista sancțiunilor nu vor mai scăpa nepedepsiți cu o simplă amendă, ci vor fi trași la răspundere penală și riscă închisoarea.

„Consecințele războiului din Ucraina afectează întreaga regiune, prin urmare și România. Nu poți construi securitate regională dacă regulile sunt ignorate. Nicio țară nu se poate simți în siguranță în astfel de condiții. România este alături de Ucraina. Am oferit protecție celor care au fugit de război. Am oferit ajutor umanitar, sprijin financiar și adăpost. Continuăm să vă susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional. Aceasta include Crimeea”, a conchis președintele Senatului.

Evenimentul desfășurat în Suedia are loc în paralel cu discuțiile de pace din Geneva între părțile americană, ucraineană și europeană și înainte de o reuniune informală excepțională dedicată Ucrainei, după ce Casa Albă a publicat un proiect de acord de pace în 28 de puncte.

Citiți și: Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace”

Europenii au venit cu o contra-propunere la planul SUA care cuprinde mențiuni precum un acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la „linia de contact”.

Potrivit președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, Ucraina este pregătită să avanseze către „o pace autentică”, dar a subliniat trei linii roșii pentru Kiev în orice negocieri, „pe care nimeni nu are dreptul să le depășească: fizic, legal, moral”.

El le-a enumerat astfel:

nicio recunoaștere legală a ocupației ruse a teritoriilor ucrainene

nicio restricție asupra forțelor de apărare ale Ucrainei

niciun veto asupra dreptului Ucrainei de a-și alege viitoarele alianțe.

Citiți și: Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace

Stefanchuk a adăugat că „orice proces de pace autentic trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa”.

El a subliniat, de asemenea, că orice acord nu trebuie să încalce constituția țării, care menționează, de asemenea, unele dintre aceste puncte, de exemplu în ceea ce privește teritoriul.

Ruslan Stefanchuk a preluat, de asemenea, argumentele lui Zelenski privind activele înghețate ale Rusiei, afirmând că redirecționarea acestora către Ucraina ar fi „prețul pentru viețile pierdute și prețul pentru distrugerile provocate” de Moscova.