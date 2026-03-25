Președintele Senatului, întâlnire la Zagreb cu omologul croat la summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări: România și Croația parcurg reforme similare spre aderarea la OCDE

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, se află în Croația, unde va participa la Summitul Parlamentar al Inițiativa celor Trei Mări, organizat la Zagreb, eveniment dedicat consolidării cooperării regionale.

În marja reuniunii, oficialul român a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului croat, Gordan Jandroković, discuțiile vizând aprofundarea relațiilor bilaterale și coordonarea pozițiilor în plan european și euroatlantic.

„România și Croația au avut mereu relații bilaterale excelente, având poziții similare la nivel UE și NATO, dar și la nivel regional și internațional. Atât România, cât și Croația sprijină politica de extindere a UE în regiune”, a subliniat Mircea Abrudean.

Oficialul român a evidențiat, totodată, reluarea zborurilor sezoniere directe între București și Zagreb în 2025, măsură considerată benefică pentru mediul de afaceri și pentru turism, precum și necesitatea intensificării cooperării în domeniul securității și apărării.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și evoluțiile de securitate, în special escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra stabilității regionale și economiei.

Un alt subiect important l-a reprezentat parcursul de aderare la OCDE, proces în care ambele state sunt implicate. Potrivit lui Mircea Abrudean, România și Croația, în calitate de parteneri regionali, trec prin reforme similare, iar intensificarea dialogului și schimbul de experiență pot contribui la avansarea aderării și la consolidarea rolului Europei Centrale și de Sud-Est în cadrul organizației.

Participarea României la summitul de la Zagreb reflectă angajamentul pentru dezvoltarea cooperării regionale și pentru susținerea proiectelor strategice în cadrul Inițiativei celor Trei Mări.