Președintele Senatului, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: Reformele din procesul de aderare la OCDE urmăresc acces echitabil la educație, servicii publice și oportunități reale pentru toți

Președintele Senatului a transmis miercuri, de Ziua Internațională a Romilor, că reformele asumate de România în procesul de aderare la OCDE vizează reducerea inegalităților și asigurarea unui acces echitabil la educație, servicii publice și oportunități reale pentru toți cetățenii.

„O națiune este puternică atunci când fiecare om are șansa de a‑și construi propriul drum. De Ziua Internațională a Romilor, reafirmăm importanța incluziunii și a reducerii inegalităților. Reformele din procesul de aderare la OCDE urmăresc acces echitabil la educație, servicii publice și oportunități reale pentru toți. Împreună putem construi o societate în care nimeni nu este lăsat în urmă”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 25 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.

Ziua internațională a romilor este sărbătorită anual de comunitatea internațională la 8 aprilie, în cinstea recunoașterii culturii, istoriei și drepturilor milioanelor de romi din toată lumea, dar și pentru a atrage atenția asupra discriminării cu care se confruntă comunitățile de romi din Europa și de pretutindeni, notează Agerpres.

Inițiativa privind marcarea Zilei internaționale a romilor a apărut în 1971, cu prilejul primului Congres internațional al romilor de pretutindeni, care a avut loc la Londra. În statele din Europa de Est, inclusiv România, data de 8 aprilie a fost marcată începând cu anul 1990.