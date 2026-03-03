Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este pregătit să „colaboreze strâns” cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, pentru „consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic”

© colaj foto - Senatul României/ Senatul SUA

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este pregătit să „colaboreze strâns” cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru „consolidarea și dezvoltarea parteneriatului nostru strategic”.

„Îi urez un călduros bun venit Excelenței Sale, Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România. Sunt convins că va continua să fie un prieten de nădejde al României și că vom colabora strâns pentru a consolida și a dezvolta parteneriatul nostru strategic, precum și angajamentul nostru comun față de democrație”, a scris președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe X.

Noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a prezentat marți scrisorile de acreditate președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.

Citiți și: Consolidarea parteneriatului strategic “solid” SUA-România, misiunea noului ambasador american: Apărare, comerț, investiții și energie sunt domeniile-cheie

Potrivit Ambasadei SUA în România, Darryl Nirenberg își va concentra misiunea pe pe întărirea cooperării în domeniul apărării pentru menținerea siguranței Americii, pe consolidarea alianțelor noastre strategice și pe stimularea prosperității prin extinderea colaborării în domeniile comerțului, investițiilor și energiei.

La ceremonia de la Palatul Cotroceni au luat parte și consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, cu care Darryl Nirenberg s-a întâlnit la Washington cu ocazia vizitei celor doi oficiali în capitala SUA.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în luna iunie 2025 pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în România de președintele american Donald Trump și a fost confirmat în această funcție printr-un vot desfășurat în Senat la 19 decembrie 2025.

