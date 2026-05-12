Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire cu Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău: România rămâne alături de R. Moldova

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, în urma unei întâlniri desfășurate la Senat cu Igor Grosu.

„România rămâne alături de Republica Moldova!”, a transmis Mircea Abrudean într-o postare publicată pe Facebook după întrevedere.

„Am vorbit despre proiectele care ne apropie, cu accent pe obiectivul major al Republicii Moldova: integrarea europeană. România rămâne alături de Republica Moldova, așa cum a fost de fiecare dată”, a afirmat președintele Senatului.

Potrivit acestuia, consolidarea relației dintre București și Chișinău este esențială în actualul context regional. „Avem nevoie de stabilitate, de parteneriate solide și de o colaborare cât mai strânsă între București și Chișinău”, a mai transmis Mircea Abrudean.