Președintele Senatului, Mircea Abrudean, subliniază importanța Parteneriatului Strategic România-SUA pentru stabilitatea Europei și a Flancului Estic: Împreună suntem mai puternici

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat marți la lansarea albumului fotografic dedicat relațiilor România-SUA, unde a reafirmat „un adevăr fundamental: stabilitatea și a Flancului Estic depinde inclusiv de forța acestei alianțe.”

„România – SUA: Un parteneriat strategic istoric și valoros. Militarii noștri au servit împreună în teatre de operații, iar astăzi securizăm regiunea Mării Negre într-un context global complex. Discuțiile recente de la Washington, inclusiv întrevederea pe care am avut-o cu președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, confirmă că direcția noastră este comună: reziliență economică, independență energetică și avans tehnologic. Împreună suntem mai puternici”, a arătat Mircea Abrudean.

Citiți și: Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire în SUA cu președintele Camerei Reprezentanților: România își confirmă statutul în regiune și își securizează sprijinul american

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este pregătit să „colaboreze strâns” cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, pentru „consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic”

Relațiile între România şi SUA au fost ridicate la nivel de Parteneriat Strategic la 11 iulie 1997, cu ocazia vizitei președintelui american William (Bill) J. Clinton la București, conform MAE.

De la lansarea sa, parteneriatul strategic a reprezentat un reper esențial al politicii externe a României, precum şi un instrument eficient de cooperare în sprijinul eforturilor țării noastre de reformă în domeniile politic, economic, militar și administrativ.