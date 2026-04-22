Președintele Senatului, Mircea Abrudean, subliniază importanța Parteneriatului Strategic România-SUA pentru stabilitatea Europei și a Flancului Estic: Împreună suntem mai puternici

ROMÂNIASUA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Mircea Abrudean/ Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat marți la lansarea albumului fotografic dedicat relațiilor România-SUA, unde a reafirmat „un adevăr fundamental: stabilitatea și a Flancului Estic depinde inclusiv de forța acestei alianțe.”

„România – SUA: Un parteneriat strategic istoric și valoros. Militarii noștri au servit împreună în teatre de operații, iar astăzi securizăm regiunea Mării Negre într-un context global complex. Discuțiile recente de la Washington, inclusiv întrevederea pe care am avut-o cu președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, confirmă că direcția noastră este comună: reziliență economică, independență energetică și avans tehnologic. Împreună suntem mai puternici”, a arătat Mircea Abrudean. 

Relațiile între România şi SUA au fost ridicate la nivel de Parteneriat Strategic la 11 iulie 1997, cu ocazia vizitei președintelui american William (Bill) J. Clinton la București, conform MAE.

De la lansarea sa, parteneriatul strategic a reprezentat un reper esențial al politicii externe a României, precum şi un instrument eficient de cooperare în sprijinul eforturilor țării noastre de reformă în domeniile politic, economic, militar și administrativ.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Șeful Pentagonului anunță că vaccinarea antigripală devine voluntară pentru membrii armatei SUA
Șeful Pentagonului anunță că vaccinarea antigripală devine voluntară pentru membrii armatei SUA
Articolul următor
Ștefan-Radu Oprea: România intră pe harta globală a calculului cuantic. Primul sistem IBM Quantum System Two va fi instalat la Iași
Ștefan-Radu Oprea: România intră pe harta globală a calculului cuantic. Primul sistem IBM Quantum System Two va fi instalat la Iași
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare