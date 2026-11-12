Președintele Senatului: Pentru a proteja coridoarele strategice de transport de la Marea Neagră, avem nevoie de o corelare rapidă între prioritățile UE și directivele de apărare ale NATO

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Mircea Abrudean / Facebook

Armatele pot apăra granițele unei țări, dar doar instituțiile civile puternice și legile adaptate realității pot apăra democrația, a declarat joi președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„La deschiderea celei de-a 5-a ediții a Euro-Atlantic Resilience Forum 2026, organizată de E-ARC și găzduită de Senatul României, am subliniat că reziliența nu mai este o atribuție exclusiv militară, ci o politică de stat integrată. Nicio țară nu își poate construi securitatea izolat”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru a proteja infrastructura critică, coridoarele strategice de transport de la Marea Neagră și spațiul informațional, „avem nevoie de o corelare rapidă și eficientă între prioritățile Uniunii Europene și directivele de apărare ale NATO”.

„Legislația este scutul invizibil al unei națiuni. Corelarea și transpunerea rapidă a reglementărilor internaționale și diplomația parlamentară sunt esențiale pentru ca analizele de risc să devină decizii concrete, nu doar teorie”, a conchis președintele Senatului.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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