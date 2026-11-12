Președintele Senatului: Pentru a proteja coridoarele strategice de transport de la Marea Neagră, avem nevoie de o corelare rapidă între prioritățile UE și directivele de apărare ale NATO

Armatele pot apăra granițele unei țări, dar doar instituțiile civile puternice și legile adaptate realității pot apăra democrația, a declarat joi președintele Senatului, Mircea Abrudean. „La deschiderea celei de-a 5-a ediții a Euro-Atlantic Resilience Forum 2026, organizată de E-ARC și găzduită de Senatul României, am subliniat că reziliența nu mai este o atribuție exclusiv militară, ci o politică de stat integrată. Nicio țară nu își poate construi securitatea izolat”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru a proteja infrastructura critică, coridoarele strategice de transport de la Marea Neagră și spațiul informațional, „avem nevoie de o corelare rapidă și eficientă între prioritățile Uniunii Europene și directivele de apărare ale NATO”.

„Legislația este scutul invizibil al unei națiuni. Corelarea și transpunerea rapidă a reglementărilor internaționale și diplomația parlamentară sunt esențiale pentru ca analizele de risc să devină decizii concrete, nu doar teorie”, a conchis președintele Senatului.