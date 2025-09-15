Președintele Senatului reconfirmă angajamentul politic la nivelul Parlamentului pentru aderarea României la OCDE în primele șase luni ale lui 2026

Angajamentul nostru politic la nivelul Parlamentului, față de obiectivul aderării în primul semestru al anului 2026, este foarte clar, a transmis luni președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Parlamentarul liberal a punctat acest aspect în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, aflat în vizită în România.

“România se află într-o etapă esențială a procesului de aderare. Țara noastră a obținut 15 avize formale ale comitetelor de specialitate din cele 25 existente la nivelul OCDE. Angajamentul nostru politic la nivelul Parlamentului, față de obiectivul aderării în primul semestru al anului 2026, este foarte clar și vizita de astăzi a secretarului general Cormann arată sprijinul puternic față de candidatura României”, a afirmat Abrudean.

Pentru a menține ținta de aderare propusă, șeful Senatului a precizat că Parlamentul așteaptă ca ultimele modificări legislative ca urmare a recomandărilor Organizației să ajungă în legislativ, pentru dezbatere și aprobare.

“Obiectivul nostru în Parlament este să asigurăm o adoptare fără probleme a proiectelor de lege aflate în așteptare, asigurând în același timp discuții semnificative între colegi și o dezbatere transparentă. Am încredere în acest proces, în țintele asumate de România pentru realizarea acestui obiectiv de țară, cel mai important după aderarea la NATO și UE”, a conchis el.

Secretarul general al OCDE a efectuat luni o vizită la București pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, participând totodată la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE. El s-a întâlnit cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.

În prezent, România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, a punctat înaltul oficial al Organizației, subliniind că progresele foarte bune înregistrate sunt dovada succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere și instituții.

”Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește gestionarea accesului la bune practici, creșterea încrederii și sprijinirea agendelor de reforme publice și acestea se bazează pe dovezi care ajută la creșterea investițiilor și, cu timpul, la creșterea veniturilor și a nivelului de trai. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești. În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obține un nivel de trai mai bun”, a declarat secretarul general Mathias Cormann.