ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele Senatului reconfirmă angajamentul politic la nivelul Parlamentului pentru aderarea României la OCDE în primele șase luni ale lui 2026
Angajamentul nostru politic la nivelul Parlamentului, față de obiectivul aderării în primul semestru al anului 2026, este foarte clar, a transmis luni președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Parlamentarul liberal a punctat acest aspect în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, aflat în vizită în România.
“România se află într-o etapă esențială a procesului de aderare. Țara noastră a obținut 15 avize formale ale comitetelor de specialitate din cele 25 existente la nivelul OCDE. Angajamentul nostru politic la nivelul Parlamentului, față de obiectivul aderării în primul semestru al anului 2026, este foarte clar și vizita de astăzi a secretarului general Cormann arată sprijinul puternic față de candidatura României”, a afirmat Abrudean.
Pentru a menține ținta de aderare propusă, șeful Senatului a precizat că Parlamentul așteaptă ca ultimele modificări legislative ca urmare a recomandărilor Organizației să ajungă în legislativ, pentru dezbatere și aprobare.
“Obiectivul nostru în Parlament este să asigurăm o adoptare fără probleme a proiectelor de lege aflate în așteptare, asigurând în același timp discuții semnificative între colegi și o dezbatere transparentă. Am încredere în acest proces, în țintele asumate de România pentru realizarea acestui obiectiv de țară, cel mai important după aderarea la NATO și UE”, a conchis el.
Secretarul general al OCDE a efectuat luni o vizită la București pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, participând totodată la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE. El s-a întâlnit cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.
În prezent, România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, a punctat înaltul oficial al Organizației, subliniind că progresele foarte bune înregistrate sunt dovada succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere și instituții.
”Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește gestionarea accesului la bune practici, creșterea încrederii și sprijinirea agendelor de reforme publice și acestea se bazează pe dovezi care ajută la creșterea investițiilor și, cu timpul, la creșterea veniturilor și a nivelului de trai. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești. În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obține un nivel de trai mai bun”, a declarat secretarul general Mathias Cormann.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Grindeanu a evocat “impozitarea progresivă” în discuțiile cu secretarul general OCDE: Obiectivul aderării la OCDE trebuie însoțit de reforme pentru cetățeni și mediul de afaceri
PSD susține ferm aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a subliniat luni Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților și președinte al Camerei Deputaților.
Grindeanu a punctat acest aspect în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, aflat în vizită în România.
Discuțiile noastre au vizat modul în care România poate accelera procesul de aderare la OCDE și, mai ales, direcțiile de reformă care să aducă echilibru și stabilitate.
“Am subliniat că PSD susține ferm aderarea României la OCDE și că acest obiectiv trebuie însoțit de reforme echilibrate, care să protejeze cetățenii și să ofere predictibilitate pentru mediul de afaceri”, a scris Grindeanu, pe Facebook, după întrevedere.
“Am apreciat faptul că impozitarea progresivă este considerată de OCDE un instrument corect și modern folosit de multe din statele membre, dar și faptul că OCDE înțelege necesitatea unui echilibru social, astfel încât transformările să fie în beneficiul tuturor românilor. Mesajul este clar: România are nevoie de modernizare, dar într-un cadru just și echitabil”, a mai continuat președintele Camerei Deputaților.
Grindeanu a mai asigurat că Partidul Social Democrat va face tot ce este posibil pentru ca aderarea la OCDE să nu fie doar un pas formal, ci o șansă reală de dezvoltare și consolidare a rolului nostru în clubul economiilor dezvoltate.
Secretarul general al OCDE a efectuat luni o vizită la București pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, participând totodată la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE.
Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.
În prezent, România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, a punctat înaltul oficial al Organizației, subliniind că progresele foarte bune înregistrate sunt dovada succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere și instituții.
”Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește gestionarea accesului la bune practici, creșterea încrederii și sprijinirea agendelor de reforme publice și acestea se bazează pe dovezi care ajută la creșterea investițiilor și, cu timpul, la creșterea veniturilor și a nivelului de trai. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești. În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obține un nivel de trai mai bun”, a declarat secretarul general Mathias Cormann.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, afirmă secretarul general al organizației. Bolojan cere instituțiilor statului să prioritizeze procesul de aderare
România este din în ce mai aproape de îndeplinirea obiectivului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor puternice, a afirmat premierul Ilie Bolojan, în contextul vizitei, la Palatul Victoria, a secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, care a precizat că România intră în etapele finale ale aderării la organizație.
În cadrul întrevederii bilaterale, șeful Executivului a reiterat angajamentul autorităților române pentru continuarea reformelor interne necesare atingerii obiectivului aderării în 2026, conform calendarului asumat prin Programul de guvernare. Prim-ministrul a arătat că aderarea la OCDE, prin modernizarea instituțională, contribuie la eforturile interne de stabilitate economică, creștere a competitivității și îmbunătățire a guvernanței.
”Aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră: creșterea încrederii piețelor în România, așezarea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare și, desigur, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă politici publice bune pentru comportamente corecte”, a subliniat premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a condus reuniunea Comitetului Național pentru aderarea României la OCDE, desfășurată cu participarea secretarului general al acestui for, Mathias Cormann. În cadrul reuniunii, au fost evidențiate progresele semnificative în procesul de aderare la Organizație, care au permis finalizarea a 15 din cele 25 de evaluări în comitetele OCDE.
Secretarul general Mathias Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.
În prezent, România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, a punctat înaltul oficial al Organizației, subliniind că progresele foarte bune înregistrate sunt dovada succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere și instituții.
”Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește gestionarea accesului la bune practici, creșterea încrederii și sprijinirea agendelor de reforme publice și acestea se bazează pe dovezi care ajută la creșterea investițiilor și, cu timpul, la creșterea veniturilor și a nivelului de trai. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești. În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obține un nivel de trai mai bun”, a declarat secretarul general Mathias Cormann.
La reuniunea Comitetului Național pentru aderarea României la OCDE, premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor instituțiilor implicate să prioritizeze încheierea procesului tehnic și a mulțumit secretarului-general Mathias Cormann pentru sprijinul acordat.
În cadrul reuniunii, vicepremierul Marian Neacșu a menționat că trebuie continuate reformele și progresele substanțiale și concrete realizate de România în procesul de pregătire a aderării. De asemenea, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a punctat faptul că în îndeplinirea angajamentelor legate de guvernanța corporativă autoritățile române au beneficiat de sprijinul OCDE și a adăugat că experții români se bazează în continuare pe susținerea organizației pentru finalizarea dosarelor aflate în lucru.
Din perspectiva investițiilor, România poate deveni un contributor net al OCDE, a adăugat, în context, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, având în vedere oportunitățile de finanțare oferite de fondurile europene.
Coordonatorul național al demersurilor de aderare a României la OCDE, secretarul de stat Luca Niculescu, a subliniat angajamentul autorităților naționale de a implementa reformele și bunele practici ale organizației având în vedere impactul pozitiv al acestora pentru creșterea calității vieții cetățenilor.
Întrevederea oficială a premierului Ilie Bolojan cu secretarul general Mathias Cormann și participarea la reuniunea Comitetului au avut loc în contextul vizitei pe care secretarul general al OCDE o efectuează în România.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Bolojan: Aderarea la OCDE, încă o ancoră pentru modernizarea României și așezarea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va fi „încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor consolidate”, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan.
Șeful Guvernului a făcut declarațiile la finalul întâlnirii cu secretarul general al organizației, Mathias Cormann, precum și după reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE.
„Întâlnirea de azi și ședința comitetului reflectă angajamentul nostru pentru aderarea la OCDE și bunele relații cu organizația. Chiar dacă anul 2025 a fost un an marcat de alegeri și schimbări instituționale, un aspect a rămas constant. După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE este în continuare un obiectiv principal. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor consolidate. Mă bucur, domnule secretar general, că la trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv”, a afirmat Ilie Bolojan, în cadrul unor declarații comune cu oficialul OCDE.
Premierul a subliniat că România a încheiat „aproape două treimi” din totalul de 25 de evaluări în comitetele organizației și a mulțumit tuturor celor implicați în acest proces.
El a evidențiat faptul că statutul de membru al OCDE va permite României să preia cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaboreze cu statele membre și partenere pentru soluții concrete la probleme comune, să se dezvolte mai eficient și să ofere stabilitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.
„Am evidențiat aceste aspecte și în discuția din această dimineață cu domnul secretar general Cormann, căruia i-am mulțumit pentru întregul sprijin în acest proces. Fiecare pas ne aduce mai aproape de locul în care vrem să fim, pentru mai multă bunăstare și prosperitate, pentru mai multe investiții, o economie mai atractivă, îmbunătățirea politicilor publice prin accesul la expertiza organizației și o administrație publică mai eficientă”, a adăugat șeful Executivului.
Bolojan a menționat că în cadrul reuniunii Comitetului național pentru aderarea României la OCDE, în prezența secretarului general, s-a discutat pe larg despre etapa în care se află România.
„Toate instituțiile implicate sunt angajate în implementarea recomandărilor organizației pentru a finaliza la timp procesul tehnic. Într-un context geopolitic tot mai impredictibil, OCDE reprezintă o platformă esențială pentru afirmarea valorilor în care credem: cooperare internațională, guvernanță responsabilă și politici publice bazate pe date. Locul nostru este în OCDE și privim cu încredere către momentul aderării la această comunitate de state care împărtășesc aceleași valori, principii și aspirații. Domnule secretar general, vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră. Suntem hotărâți să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor. Suntem pe deplin conștienți de oportunitatea pe care o avem în față pentru modernizarea politicilor și practicilor noastre, pentru vieți mai bune, așa cum spune și deviza OCDE: «Politici mai bune, pentru vieți mai bune»”, a conchis prim-ministrul.
