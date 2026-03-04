Președintele Senatului: Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte

© Mircea Abrudean/ Facebook

Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte, chiar într-un context geopolitic tot mai complex, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean a primit miercuri, la Senatul României, delegația Grupului Britanic al Uniunii Interparlamentare (UIP), în prezența ambasadorului Marii Britanii la București, Giles Portman.

„Vizita subliniază importanța parteneriatului strategic și a dialogului consolidat între parlamentarii români și britanici”, a scris președintele Senatului, pe Facebook.

În cadrul discuțiilor, Mircea Abrudean a subliniat și importanța comunității numeroase de români care trăiesc și muncesc în Marea Britanie.

„M-au bucurat în mod deosebit cuvintele frumoase și poveștile împărtășite de membrii delegației britanice despre românii din Regatul Unit, despre seriozitatea, profesionalismul și integrarea lor în comunitățile locale”, a adăugat președintele Senatului.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, Mircea Abrudean și-a exprimat dorința de a continua colaborarea strânsă pentru protejarea drepturilor și intereselor românilor din Marea Britanie și a solicitat sprijin în acest sens.

„Una dintre lecțiile vremurilor pe care le trăim este că parteneriatele strategice nu sunt doar declarații, ci angajamente reale pentru pace, securitate și sprijin reciproc”, a conchis Mircea Abrudean.


Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

