Președintele Senatului: Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte

Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte, chiar într-un context geopolitic tot mai complex, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean a primit miercuri, la Senatul României, delegația Grupului Britanic al Uniunii Interparlamentare (UIP), în prezența ambasadorului Marii Britanii la București, Giles Portman.

„Vizita subliniază importanța parteneriatului strategic și a dialogului consolidat între parlamentarii români și britanici”, a scris președintele Senatului, pe Facebook.

În cadrul discuțiilor, Mircea Abrudean a subliniat și importanța comunității numeroase de români care trăiesc și muncesc în Marea Britanie.

„M-au bucurat în mod deosebit cuvintele frumoase și poveștile împărtășite de membrii delegației britanice despre românii din Regatul Unit, despre seriozitatea, profesionalismul și integrarea lor în comunitățile locale”, a adăugat președintele Senatului.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, Mircea Abrudean și-a exprimat dorința de a continua colaborarea strânsă pentru protejarea drepturilor și intereselor românilor din Marea Britanie și a solicitat sprijin în acest sens.

„Una dintre lecțiile vremurilor pe care le trăim este că parteneriatele strategice nu sunt doar declarații, ci angajamente reale pentru pace, securitate și sprijin reciproc”, a conchis Mircea Abrudean.



