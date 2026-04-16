Președintele Senatului: România este mai aproape ca oricând de aderarea la OCDE. Odată finalizat acest proces, va fi parte la cele mai importante decizii privind investițiile și economia

România este mai aproape ca oricând de aderare la OCDE, clubul celor mai selecte economii ale lumii, unde, odată finalizat acest proces, va fi parte la cele mai importante decizii privind investițiile și economia, a subliniat președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

În context, acesta a făcut apel la stabilitate politică, bazată pe predictibilitate și încredere.

„Liniștea nu este un lux, este o strategie de dezvoltare. În aprilie 2026, România are nevoie de un parteneriat stabil între stat și cetățean. Stabilitatea politică înseamnă, de fapt, predictibilitate și încredere. Cea mai mare vulnerabilitate a unei țări este cearta internă. Când suntem uniți și predictibili, vocea noastră contează la Washington și la Bruxelles. Stabilitatea politică se traduce la final în fiscalitate predictibilă, investiții și dezvoltare, lucruri despre care nu vorbim suficient, pentru că ele se fac în liniște”, a evidențiat Abrudean.

El a dat drept exemplu Clujul, unde „lucrurile bune cresc în liniște.”

„Eu sunt clujean, pentru mine acasă este reperul și exemplul cel mai bun pe care vi-l pot da că lucrurile bune cresc în liniște. Clujul a devenit un hub de industrie high-tech și cercetare, unde stabilitatea a atras investiții care nu vin pentru un an, ci pentru decenii. În timp ce noi ne pierdem în polemici la televizor, la Jucu și în centrul Clujului, 3.500 de ingineri români proiectează viitorul mobilității globale. Bosch a ales să investească încă 100 de milioane de euro aici nu pentru că am promis scutiri de moment, ci pentru că au găsit un ecosistem predictibil. Grupul german Knauf a investit peste 70 de milioane de euro într-o fabrică de materiale de izolație, ridicată de la zero într-o perioadă de incertitudine europeană”, a oferit câteva exemple Abrudean.

La începutul acestei luni, România a obținut penultimul aviz necesar pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 24 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Potrivit secretarului general al OCDE, invitația pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ar putea fi transmisă în vara acestui an.



