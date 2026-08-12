Președintele Senatului: Scăderea inflației la 8,2%, semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că scăderea inflației la 8,2% în luna iulie reprezintă un semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte, în pofida unui context internațional complicat.

„Inflația a scăzut la 8,2% în luna iulie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este un semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte, chiar și într-un context internațional complicat. În ultimele luni, România a fost pusă în fața unor provocări majore: criza energetică, tensiunile din Orientul Mijlociu și incertitudinile regionale. Răspunsul corect nu a fost populismul, ci responsabilitatea”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

De asemenea, Mircea Abrudean a subliniat că menținerea ratingului de țară de către Fitch și Moody’s, scăderea deficitului bugetar și reducerea continuă a inflației, alături de evoluția descendentă a dobânzilor care influențează ratele românilor, sunt semnale că România începe să recâștige încrederea piețelor și a investitorilor.

„Aceste rezultate sunt consecința disciplinei bugetare, a continuării reformelor și a deciziei de a evita promisiunile fără acoperire. Cea mai mare provocare de acum este să păstrăm această direcție. România are nevoie de stabilitate, de un guvern care continuă reformele și reduce deficitul”, a conchis președintele Senatului.

Moody’s Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la „Baa3”, cu perspectivă negativă. Potrivit agenției, rezultatele obținute de România în anul 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depășit așteptările privind ritmul consolidării fiscale. Moody’s estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în anul 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, pe fondul disciplinei în ceea ce privește cheltuielile publice și al menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.

Fitch Ratings a decis săptămâna trecută să mențină ratingul suveran al României la „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. Agenția a identificat drept principale riscuri sustenabilitatea consolidării fiscale, deficitul încă ridicat și incertitudinea politică. În perioada următoare este așteptată și evaluarea S&P Global Ratings.