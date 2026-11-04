Președintele Senatului: Sprijinul Turciei pentru aderarea României la OCDE, un semn de parteneriat autentic

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Mircea Abrudean / Facebook

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a participat marți, 3 noiembrie, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Turcia, desfășurat la Opera Națională București.

„Este o onoare să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, pentru a celebra un moment de relevanță istorică: a 103-a aniversare a proclamării Republicii Turcia. Relația dintre România și Turcia este, înainte de toate, o poveste despre încredere, continuitate și conexiune umană”, a afirmat Mircea Abrudean.

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În intervenția sa, președintele Senatului a evidențiat faptul că legătura politică își trage forța dintr-o fundație umană extraordinară, comunitățile turcă și tătară din România reprezentând un model de integrare, armonie și contribuție culturală.

De asemenea, acesta a reamintit sprijinul ferm pe care Republica Turcia continuă să îl ofere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un adevărat semn de parteneriat autentic.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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