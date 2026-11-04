Președintele Senatului: Sprijinul Turciei pentru aderarea României la OCDE, un semn de parteneriat autentic

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a participat marți, 3 noiembrie, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Turcia, desfășurat la Opera Națională București.

„Este o onoare să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, pentru a celebra un moment de relevanță istorică: a 103-a aniversare a proclamării Republicii Turcia. Relația dintre România și Turcia este, înainte de toate, o poveste despre încredere, continuitate și conexiune umană”, a afirmat Mircea Abrudean.

Citiți și Premierul Luca Niculescu, la Ziua Națională a Turciei: România și Turcia au un rol esențial în consolidarea securității la Marea Neagră

În intervenția sa, președintele Senatului a evidențiat faptul că legătura politică își trage forța dintr-o fundație umană extraordinară, comunitățile turcă și tătară din România reprezentând un model de integrare, armonie și contribuție culturală.

De asemenea, acesta a reamintit sprijinul ferm pe care Republica Turcia continuă să îl ofere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un adevărat semn de parteneriat autentic.