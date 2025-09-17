Președintele Senatului: Statutul de stat candidat la OCDE a adus României beneficii majore – investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istorie

Parlamentul joacă un rol esențial în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, prin adoptarea modificărilor legislative necesare alinierii la standardele internaționale, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Un exemplu de bună practică este Grecia, care în 2014 a solicitat OCDE o evaluare detaliată a cadrului legislativ. Rezultatul? A eliminat sau modificat sute de reglementări inutile, ceea ce a dus la: un mediu de afaceri mai competitiv, creșterea atractivității pentru investiții și consolidarea economiei într-o perioadă dificilă”, a explicat Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președintele Senatului a amintit că România a început parcursul de aderare la OCDE în ianuarie 2022, iar doar statutul de stat candidat i-a adus deja beneficii majore, precum investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro – „cel mai ridicat nivel din istorie, depășind chiar anul de vârf 2008”.

„Asta înseamnă OCDE: credibilitate externă, dobânzi mai mici la împrumuturi, rating de țară mai bun, investiții, locuri de muncă și, în final, un trai mai bun pentru români”, a punctat Mircea Abrudean.

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.

În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.

România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, având drept obiectiv să devină membră a acestei organizații până în 2026.