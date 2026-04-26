Președintele Senatului subliniază necesitatea ca autoritățile să ia toate măsurile pentru a întări capacitățile de apărare ale României după incidentul cu dronă de la Galați

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că prăbușirea unei drone de fabricație rusească într-o zonă locuită din municipiul Galați reprezintă „un incident de securitate grav”, care arată necesitatea menținerii unui nivel ridicat de alertă și a consolidării capacităților de apărare ale României.

„Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galați și a afectat o gospodărie este clar un incident de securitate grav și care ne arată că trebuie să rămânem în alertă”, a afirmat acesta, într-un mesaj pe Facebook.

Abrudean a subliniat că protecția și siguranța cetățenilor români sunt „indiscutabile”, iar încălcarea repetată a spațiului aerian național de către Rusia constituie o încălcare a dreptului internațional.

Totodată, oficialul a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse, avertizând că acestea generează riscuri la adresa securității României și a Flancului Estic al NATO.

„Condamn ferm acțiunile Federației Ruse care generează riscuri la adresa securității noastre și a Flancului Estic și e necesar ca autoritățile naționale responsabile să ia toate măsurile pentru a întări capacitățile noastre de apărare”, a mai declarat Mircea Abrudean.

Sâmbătă, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că instituția pe care o conduce dezvoltă și integrează în mod constant soluții tehnice pentru a acoperi vulnerabilitățile, inclusiv prin utilizarea de sisteme radar mobile și prin optimizarea modului în care sunt folosite capabilitățile existente.

De asemenea, în urma incidentului de la Galați, autoritățile militare analizează reconfigurarea și repoziționarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina, pentru a răspunde mai bine tipului de amenințări generate de atacurile recente.

Ministrul Apărării a mai subliniat că investițiile în apărarea antiaeriană sunt esențiale pentru creșterea capacității de reacție în astfel de situații, indicând programul SAFE drept un instrument esențial pentru modernizarea capabilităților de apărare ale României.

Autoritățile române au primit deja contractul-cadru de finanțare prin programul SAFE din partea Comisiei Europene, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, ceea ce marchează trecerea în faza de implementare. După finalizarea procedurilor interne și semnarea acordului, România va putea accesa un avans de circa 15% din fonduri pentru lansarea investițiilor.

Finanțarea vizează modernizarea înzestrării Armatei, dezvoltarea infrastructurii critice și consolidarea securității, dar și sprijinirea industriei naționale de apărare, prin proiecte care includ sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, vehicule blindate, nave de patrulare și infrastructură de transport cu utilizare duală.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.

Programul SAFE este un instrument financiar al Uniunii Europene destinat investițiilor în producția industrială de apărare, cu un buget total de 150 miliarde de euro, acordat sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase. Pentru România, finanțarea este disponibilă în perioada 2026–2030 și presupune condiții favorabile de rambursare, cu maturități extinse și dobânzi reduse, ceea ce permite accelerarea investițiilor în capabilități esențiale de apărare.



