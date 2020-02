Președintele Societății pentru conferirea Premiului ”Carol cel Mare”: Crizele din UE pot fi soluționate cu lideri precum Klaus Iohannis, una dintre figurile conducătoare cele mai importante ale politicii europene

Președintele Consiliului Director al Societății pentru conferirea Premiului Internațional ”Carol cel Mare”, Jürgen Linden, a declarat miercuri, în cadrul unei vizite la București, că decizia de conferire a acestui premiu președintelui Klaus Iohannis a fost luată în ”unanimitate” și ”foarte repede” deoarece șeful statului este ”una dintre figurile conducătoare cele mai importante ale politicii europene.

”Premiul Internațional „Carol cel Mare” a fost instituit în urmă cu 70 de ani, pe ruinele celui de-al doilea Război Mondial. Obiectivul a fost de la început integrarea europeană. Premiul „Carol cel Mare” a sprijinit faza de fondare, de extindere și de aprofundare. Acest premiu a parcurs toții pașii pe care i-a parcurs și Europa, pași care au dus Europa mai departe. Ne bucurăm mult că în acest an Excelența Sa Președintele României primește Premiul „Carol cel Mare” pe anul 2020 de Ziua Înălțării la Aachen. Permiteți-mi să vă spun că și Consiliul Director al Societății a adoptat în unanimitate conferirea acestui premiu – foarte repede, în acest an, am luat decizia de a conferi premiul, deoarece suntem convinși că Președintele Iohannis, la ora actuală, este una dintre figurile conducătoare cele mai importante ale politicii europene”, a spus Linden, în cadrul unei conferințe comune de presă cu șeful statului și cu primarul orașului Aachen, Marcel Philipp, membru în Consiliul Director al Societății.



Jürgen Linden a mai afirmat că președintele Klaus Iohannis este o personalitate stabilă, care susține și promovează valorile europene.

”Este un susținător al statului de drept, al separației puterilor în stat, susține protecția minorităților. Reprezintă o personalitate care știe că și oamenii din Europa trebuie să beneficieze de echilibru social și să aibă o siguranță a vieții. Suntem foarte mândri că Președintele Klaus Iohannis a acceptat să primească în acest an acest premiu”, a mai spus președintele Societății.

Acesta a detaliat și analiza care a stat la baza deciziei de a-i conferi acest premiu președintelui Klaus Iohannis.

”Ținem seama și de faptul că Europa este într-o situație tipice unei crize. Avem noi negocieri ale Uniunii Europene cu Regatul Unit al Marii Britanii, Brexit-ul s-a încheiat. Continuăm să avem problematica migrației, a refugiaților. De asemenea, avem probleme financiare neclarificate. Deci, nu toate crizele au fost soluționate, dar suntem optimiști, avem încredere că aceste crize pot fi soluționate cu stabilitatea unor oameni așa cum este președintele Klaus Iohannis în Europa”, a mai precizat Jürgen Linden.

De cealaltă parte, primarul orașului Aachen, Marcel Philipp, a subliniat și el importanța decernării Premiului ”Carol cel Mare” președintelui Klaus Iohannis

”Să realizăm viitorul Europei împreună – acesta este obiectivul nostru. Pentru acest lucru avem nevoie de progrese la nivelul integrării, dar, în același timp, ne uităm la diversitatea culturală, la șansele care rezidă în acestea și noi vedem România ca o țară de care Europa are nevoie și o țară despre care Germania trebuie să afle mai mult decât știe până acum”, a spus Philipp, adăugând că dorește să folosească acest prilej pentru a crea o platformă pentru oamenii care au ceva de spus și care sunt un exemplu pentru Europa.

”Astfel, vrem să oferim această platformă și domnului Președinte. (…) Este important ca dumneavoastră să intrați în discuție cu studenții, să aveți un schimb de idei cu privire la tot ceea ce poate duce Europa mai departe. Este important să imprimăm idei, să dăm impulsuri cu privire la subiecte care sunt importante pentru Europa, dar totodată să exprimăm optimismul de care cu toții avem nevoie pentru a dezvolta Europa pe baza culturii noastre și a diversității noastre culturale”, a conchis edilul orașului Aachen.

Citiți și Klaus Iohannis: Premiul Carol cel Mare pe care îl primesc se datorează societății românești, care a reconfirmat atașamentul față de Europa și valorile sale

Președintele Klaus Iohannis va primi, la 21 mai 2020, în orașul german Aachen, Premiul Internațional ”Carol cel Mare” pentru unitatea Europei, conform unei decizii a Societății Premiului Internațional ”Carol cel Mare” al orașului Aachen anunțate la 14 la decembrie 2019. În conferinţa de presă la care a fost anunţată decizia, preşedintele Societății, Jürgen Linden, a afirmat că această distincţie este menită să-l încurajeze pe Iohannis să continue să conducă ţara sa pe calea europeană.

Șeful statului se alătură astfel unui număr însemnat de lideri din Europa de Est care au primit acest premiu, precum Vaclav Havel sau Donald Tusk. Premiul, ce poartă numele împăratului fondator al Imperiului Carolingian supranumit “Părintele Europei”, este cea mai importantă distincție acordată vreodată unui om politic român.

Pe lista laureaților se află părinții fondatori ai Comunității Europene, arhitecții Uniunii Europene moderne și reprezentanții mișcărilor democratice din Europa Centrală și de Est. De asemenea, printre personalitățile marcante care au primit acest premiu se numără și Winston Churchill, Henry Kissinger, Václav Havel, Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, Donald Tusk, Herman Van Rompuy, Martin Schulz, Papa Francisc, Simone Veil, Regele Juan Carlos al Spaniei sau Papa Ioan Paul al II-lea, care a primit, în 2004, singurul Premiu Extraordinar „Carol cel Mare” acordat până în prezent.

Ultimii doi laureați au fost președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, în 2018, și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, în 2019.