Președintele turc R. Erdoğan i-a transmis lui Charles Michel că UE nu se poate aștepta ca Turcia să își asume responsabilitățile altor țări față de afgani

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a subliniat că Turcia și-a îndeplinit responsabilitățile și se așteaptă ca statele membre ale UE să facă același lucru pe fondul crizei actuale din Afganistan, solicitând blocului să materializeze toți termenii acordului din 2016 și să reia negocierile de aderare a Turciei, în cadrul unei convorbiri telefonice avute duminică, 22 august, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Erdogan i-a spus liderului UE că Turcia, care găzduiește deja peste 5 milioane de refugiați, nu poate face față unui alt val de migranți.

De asemenea, el a spus că Turcia a primit cereri de primire a personalului local afgan care lucrează pentru misiunea UE în Afganistan și că statele membre ale UE și-au deschis porțile doar pentru o mică parte dintre afganii care au fost în slujba lor și care se află acum într-o poziție dificilă. Președintele turc a precizat că UE nu se poate aștepta ca Turcia să își asume responsabilitățile internaționale ale altor țări.

Erdoğan i-a spus lui Michel că Turcia se așteaptă ca blocul să reia procesul de aderare a țării, să actualizeze acordul privind uniunea vamală și să materializeze toți termenii acordului privind migranții din 18 martie 2016.

De altfel, într-o convorbire cu cancelarul german Angela Merkel, liderul turc a subliniat că „menținerea de către UE a unei abordări ezitante față de așteptările legitime ale Turciei privind actualizarea acordului din 18 martie în ansamblul său a afectat în mod negativ potențialul de cooperare în domeniul migrației”.

Erdoğan i-a transmis Angelei Merkel „că ar fi nerealist să se aștepte mai mult de la Turcia dacă acordul din 18 martie nu este pus în aplicare în întregime”, având în vedere că evoluțiile recente din Afganistan, precum și povara cauzată de milioanele de refugiați sirieni au sporit și mai mult sensibilitatea publică.

Între timp, Michel a menționat, de asemenea, că a discutat cu președintele turc despre evoluțiile în curs de desfășurare din Afganistan, pe care le-a catalogat drept „o provocare comună atât pentru Turcia, cât și pentru UE”.

Discussed recent developments in Afghanistan with @RTErdogan

A common challenge for both Turkey and the EU.

Full understanding on need to ensure safe exit of nationals, local staff and families and to ensure support for vulnerable Afghans and host communities in the region.

— Charles Michel (@eucopresident) August 22, 2021