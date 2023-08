Președintele Turciei îi cere lui Putin să evite ”măsuri care ar putea duce la escaladare” și descrie inițiativa privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră drept ”un pod către pace”

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, țară membră NATO, i-a solicitat miercuri lui Vladimir Putin să evite orice ”escaladare” în conflictul cu Ucraina la Marea Neagră, informează AFP, citat de Agerpres.

În timpul unei discuții telefonice, Recep Tayyip Erdogan l-a îndemnat pe liderul de la Kremlin să evite ”măsuri care ar putea duce la escaladarea tensiunilor”.

President Recep Tayyip Erdoğan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.

During the call, the two leaders agreed on Mr. Putin’s visit to Türkiye.

Extending his thanks to his counterpart for the 2 amphibious firefighting aircraft dispatched by Russia for Türkiye’s…

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) August 2, 2023