Președintele Volodimir Zelenski: Parteneriatul american este crucial pentru ucrainieni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, mulțumește omologului său american pentru sprijinul exprimat privind suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața agresiunii Rusiei care continuă în Donbas și în Crimeea.

„Încântat să vorbesc cu președintele SUA, Joe Bide. Ucraina preciază sprijinul Statelor Unire pe niveluri. Stăm umăr la umăr atunci când vine vorba de păstrarea democrațiilor noastre. Angajamentul meu de a transforma Ucraina, de a îmbunătăți transparența și de a aduce pacea este neclintit. Parteneriatul american este crucial pentru ucraineni”, a scris președintele Ucrainei pe contul său de Twiiter.

Glad to talk to @POTUS. 🇺🇦 appreciates 🇺🇸 support on different levels. We stand shoulder to shoulder when it comes to preservation of our democracies. My commitment to transform 🇺🇦, improve transparency & achieve peace is strong. The American partnership is crucial for Ukrainians

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021