Președinția daneză a Consiliului UE va continua “opțiunea nucleară” a articolului 7 la adresa Ungariei, care blochează drumul Ucrainei către UE: Obiectivul este să deschidem negocierile împreună cu Moldova și Ucraina

Danemarca preia marți președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, având ca prioritate securitatea continentului și, cu precădere, accelerarea creșterii cheltuielilor pentru apărare, arată AFP, citat de Agerpres.

Denmark is officially taking over the Presidency of the Council of the EU as of today, 1 July 🇩🇰 🇪🇺

This is marked by hoisting the EU flag next to the Danish ‘Dannebrog’ in front of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.

— Danish Presidency of the Council of the EU 2025 (@eu2025dk) July 1, 2025