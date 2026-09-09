Președinția demontează o “narațiune falsă” și o “manipulare alarmistă”: România nu trimite militari pe frontul din Ucraina

România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar prioritatea este apărarea cetățenilor noștri, a transmis, miercuri, Administrația Prezidențială, într-o postare pe Facebook.

Mesajul este, spune sursa citată, o reacție la faptul că recent este propagată în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război, iar Palatul Cotroceni califică drept „manipulare alarmistă” narațiunea propagată în ultimele zile în mediul online.

„Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia”, precizează Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, militarii români nu vor fi trimiși pe front și nu vor participa la operațiuni de luptă în Ucraina.

„România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, subliniază Administrația Prezidențială, care precizează că participarea românească vizează personal de stat major implicat în activități de planificare, comandă și control.

Administrația Prezidențială explică faptul că structura de comandă pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei are caracter rotațional și își desfășoară activitatea pe teritoriul Franței și al Marii Britanii, „la mii de kilometri distanță de linia frontului”.

Participarea României ar urma să fie limitată la cel mult 20 de militari, ceea ce reprezintă, potrivit Președinției, un efectiv redus destinat exclusiv activităților de coordonare și planificare militară.

Administrația Prezidențială amintește că România participă la „Coaliția de voință pentru Ucraina”, format internațional constituit în perspectiva unui acord de încetare a focului și care urmărește instituirea unor garanții politice și juridice pentru Ucraina.

Potrivit Președinției, aceste garanții ar contribui la pacea și stabilitatea întregii regiuni a Mării Negre, în contextul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei.

În acest context, în 2025 a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, destinat implementării, în domeniul militar, a deciziilor adoptate la nivel politic.

Administrația Prezidențială subliniază că prioritatea României este „protejarea și apărarea cetățenilor noștri”, iar implicarea în formatele internaționale dedicate sprijinirii Ucrainei este prezentată drept parte a obiectivelor de securitate ale României.