Președinția Finlandei la Consiliul UE face tranziția de la coeziune la sustenabilitate printr-un program care asigură continuitatea obiectivelor stabilite de România

Corespondență din Bruxelles

Președintele Partidului Popular European Joseph Daul l-a felicitat duminică, într-un mesaj pe Twitter, pe președintele Klaus Iohannis pentru modul de succes în care a condus președinția României la Consiliul Uniunii Europene, care se încheie duminică 30 iunie, în aceeași zi cu un summit crucial dedicat numirilor în fruntea instituțiilor UE.

”Prima președinție rotativă a Consiliului UE deținută de România se încheie. Felicitări președintelui Klaus Iohannis care a condus cu succes RO2019EU și continuă să protejeze statul de drept și să lupte împotriva corupției. Summitul de la Sibiu va rămâne un punct culminant în pregătirea viitorului continentului nostru”, a scris Daul, pe Twitter.

The 1st Romanian #EU rotating Presidency comes to an end. Congratulations to President @KlausIohannis who successfully led @ro2019eu & continues to protect the rule of law & fight against corruption. #SibiuSummit will remain a highlight for preparing our continent’s future.

— Joseph Daul (@JosephDaul) June 30, 2019