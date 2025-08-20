INTERNAȚIONAL
Președinția franceză califică drept „eronată și abjectă” acuzația lui Netanyahu potrivit căreia Macron alimentează antisemitismul prin recunoașterea unui stat palestinian: „Nu va rămâne fără răspuns”
Președinția franceză a denunțat ca „eronată și abjectă” acuzația premierului israelian Benjamin Netanyahu potrivit căreia intenția președintelui Emmanuel Macron de a recunoaște statul Palestina alimentează antisemitismul, informează AFP, citat de Agerpres, și Politico Europe.
Într-o scrisoare obținută de Politico, Netanyahu vorbește despre incidentele antisemite care au avut loc în Franța în ultimele luni și încearcă să le lege de politica lui Macron privind Palestina, spunând: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian alimentează acest foc antisemit”.
„Nu este diplomație, este îngăduință. Recompensează teroarea Hamas, întărește refuzul Hamas de a elibera ostaticii, încurajează pe cei care amenință evreii francezi și încurajează ura împotriva evreilor care bântuie acum străzile voastre”, a adăugat el.
Biroul lui Macron a răspuns într-o declarație marți, la scurt timp după ce scrisoarea a apărut în mass-media franceză, afirmând că afirmația lui Netanyahu potrivit căreia decizia de a recunoaște un stat palestinian a dus la o creștere a violenței antisemite în Franța este „eronată, abjectă și nu va rămâne fără răspuns”.
Declarația afirmă că Macron îi va răspunde lui Netanyahu printr-o scrisoare și menționează eforturile lui Macron de a eradica antisemitismul în Franța, în contextul creșterii numărului de incidente care au avut loc după atacul Hamas, din octombrie 2023.
„(Franța) protejează și va proteja întotdeauna compatrioții săi de credință evreiască”, a adăugat Administrația Prezidențială franceză, afirmând că momentul „cere seriozitate și responsabilitate, nu confuzie și manipulare”.
Pe 24 iulie, Macron a anunțat că Franța va recunoaște oficial statul palestinian în cadrul reuniunii ONU din septembrie, ceea ce a atras o reacție rapidă din partea Israelului, care a afirmat că astfel se recompensează Hamas pentru atacul terorist din 2023, care a provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane și luarea a 250 de ostatici. Israelul a răspuns cu o forță copleșitoare și și-a extins recent operațiunile în Fâșia Gaza, în efortul de a elimina Hamas.
Peste 60.000 de persoane au murit în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas. Ministerul nu face distincție între victimele civile și cele militare, dar un număr tot mai mare de cercetători și oficiali guvernamentali – inclusiv cei din Uniunea Europeană – acuză Israelul de comiterea de crime de război sau genocid.
După anunțul făcut de Macron la sfârșitul lunii trecute, Regatul Unit, Canada și Australia au urmat exemplul și și-au arătat intenția de a recunoaște un stat palestinian, deși cu unele rezerve.
Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE. Ungaria dorește să găzduiască negocierile de pace Putin – Zelenski la Budapesta
Preşedintele american Donald Trump a avut luni o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orban, după întâlnirile de la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, pentru a discuta motivele pentru care Budapesta blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, relatează Bloomberg, citând surse informate.
Apelul a fost rezultatul discuţiilor dintre Trump şi grupul de lideri europeni prezenţi la Washington pentru a aborda modalităţi de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit surselor, liderii europeni i-au cerut preşedintelui american să îşi folosească influenţa asupra lui Orban pentru a-l convinge să renunţe la opoziţia sa privind extinderea UE către Kiev, liderul maghiar admirându-l pe Trump și având, în același timp, relații cordiale cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping. Orban este, de altfel, singurul lider din UE care în 2024 a susținut explicit realegerea lui Donald Trump la Casa Albă.
Ucraina caută să îşi accelereze parcursul european ca parte a unui pachet de garanţii de securitate menit să împiedice noi agresiuni ruseşti în cazul unui eventual acord de pace.
Prezent duminică la Bruxelles, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”. Pledoaria lui Zelenski a fost făcută în contextul în care în ceea ce privește avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE întrunește un consens al statelor membre, pe când în cazul Ucrainei există veto-ul Ungariei.
În timpul discuţiei Trump – Orban, Ungaria şi-a exprimat disponibilitatea de a găzdui la Budapesta o posibilă rundă de negocieri directe între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski.
În aceeaşi zi, Trump a anunţat intenţia de a organiza o întâlnire la nivel de lideri între Rusia şi Ucraina, urmată de un summit trilateral la care să participe şi el, fără a preciza locul sau momentul.
Orban nu a confirmat oficial convorbirea, iar Casa Albă a evitat să comenteze dacă Budapesta ar putea fi gazda unui viitor summit Putin–Zelenski. În schimb, premierul ungar a scris marţi pe Facebook că „aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanţie de securitate”, reiterând că Budapesta îşi menţine opoziţia faţă de legarea discuţiilor privind extinderea UE de garanţiile de securitate pentru Kiev.
Politico a relatat că Casa Albă planifică o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următoare etapă în negocierile pentru încheierea războiului care durează de ani de zile, potrivit unui oficial al administrației Trump și unei persoane apropiate administrației.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „nu voi confirma și nici nu voi infirma locațiile” când a fost întrebată despre Budapesta în cadrul conferinței de presă de marți de la Casa Albă.
Deși locul final de desfășurare se poate schimba, Budapesta se conturează ca prima alegere a Casei Albe.
Președintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Trump că preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat că Geneva este locul ideal pentru întâlnire, datorită faptului că orașul elvețian are tradiția unui spațiu neutru pentru astfel de summit-uri, găzduind în 1985 primul summit dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov și în 2021 summitul dintre Joe Biden și Vladimir Putin, ultima reuniune prezidențială SUA – Rusia înainte de agresiunea armată rusă în Ucraina.
Ungaria ar fi o alegere incomodă pentru Ucraina, deoarece amintește de Memorandumul de la Budapesta din 1994 privind asigurări de securitate, în cadrul căruia Statele Unite, Regatul Unit și Rusia au promis să susțină independența, suveranitatea și respectarea frontierelor Ucrainei în schimbul renunțării la armele sale nucleare. Atacul lui Putin asupra Ucrainei din 2014 a demonstrat că acordul era lipsit de sens, întrucât niciunul dintre semnatari nu a furnizat forțe militare pentru a contracara atacurile.
Coaliția de Voință: România va contribui alături de Europa și SUA la garanțiile de securitate pentru Ucraina, asigură Nicușor Dan. Planificatorii militari se vor reuni în SUA, în vreme ce Trump se pune în locul Rusiei și exclude aderarea Ucrainei la NATO
Planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia, în vreme ce Uniunea Europeană își reafirmă „sprijinul său neclintit pentru Ucraina” și determinarea de a menține presiunea asupra Rusiei, acestea fiind concluziile reuniunilor în regim videoconferință la nivelul “Coaliției de Voință” pentru Ucraina și la nivelul Consiliului European care au avut loc după întâlnirea de luni de la Casa Albă între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni. România a fost reprezentată ambele reuniuni online de președintele Nicușor Dan, care a precizat că țara noastră “va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. De la Washington, președintele american Donald Trump a oferit detalii despre garanțiile de securitate, excluzând prezența trupelor americane în Ucraina și aderarea Kievului la NATO a Ucrainei, și menționând un sprijin american pentru forțele britanice, franceze și germane care ar putea fi amplasate în Ucraina.
Biroul premierului britanic a publicat o scurtă declarație după reuniunea „Coaliției Voluntarilor” pentru Ucraina, co-prezidată de Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron.
Declarația citată de The Guardian a precizat că țările participante au convenit asupra unei reuniuni a echipelor de planificare cu omologii lor americani „în zilele următoare, pentru a consolida planurile de furnizare a unor garanții de securitate solide și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de reasigurare dacă ostilitățile se vor încheia.”
Liderii au discutat, de asemenea, despre „cum s-ar putea exercita presiuni suplimentare – inclusiv prin sancțiuni – asupra lui Putin, până când acesta va demonstra că este dispus să ia măsuri serioase pentru a pune capăt invaziei sale ilegale”.
Coaliția a reunit peste 30 de lideri internaționali, a precizat Downing Street. Toți participanții la reuniunea “Coaliției voluntarilor” au confirmat că este necesară continuarea sprijinului pentru Ucraina, a afirmat și premierul polonez Donald Tusk.
Reuniunea “Coaliției de Voință” a fost urmată de o întrevedere virtuală a celor 27 de șefi de state sau de guverne din UE, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că UE este unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.
The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.
The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.
Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd
— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
„Prioritățile noastre de vârf sunt să oprim uciderile, să avansăm schimbul de prizonieri și să asigurăm întoarcerea miilor de copii răpiți de Rusia. Vom lucra împreună cu Statele Unite pentru garanții de securitate concrete și esențiale. Împreună cu președintele Zelenski și cu SUA, vom pregăti următorii pași pentru a obține o pace justă și durabilă. Trebuie să continuăm să sprijinim poporul ucrainean și să avansăm cu procesul de extindere. Viitorul Ucrainei se află, de asemenea, în prosperitatea și stabilitatea pe care aderarea la UE le poate oferi”, a spus Costa.
Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.
I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.
Our top priorities are to stop the…
— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
Ce poziție a exprimat România prin președintele Nicușor Dan
La rândul său, președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington.
„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial”, a subliniat șeful statului după ce desantul politico-diplomatic al liderilor europeni la Casa Albă s-a desfășurat cu o hartă pe fundal care ilustrează conflictul ruso-ucrainean și în care mai apar România și Republica Moldova.
Nicușor Dan a subliniat că coordoonarea transatlantică rămâne principalul atu în descurajarea agresiunii Rusiei, insistând că Moscova „trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii”.
Președintele a adăugat că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute și chiar intensificate, dacă nu se avansează către un acord de pace. În același timp, România va continua să sprijine eforturile internaționale pentru întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți.
„România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a spus Dan.
În final, președintele a subliniat că o Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii Republicii Moldova.
Trump dă detalii despre garanțiile de securitate și exclude aderarea la NATO a Ucrainei, o țară care a fost văzută ca un tampon între Rusia și restul Europei
De la Washington, președintele american Donald Trump a evaluat întâlnirile pe care le-a avut luni la Casa Albă cu Zelenski și cu liderii europeni, dar și convorbirea telefonică cu președintele rus Vladimir Putin.
El a declarat într-un interviu telefonic pentru Fox News că speră ca președintele rus Vladimir Putin să facă pași înainte în direcția încheierii războiului din Ucraina, dar a recunoscut că este posibil ca liderul rus să nu dorească să încheie un acord.
Donald Trump a promis că trupele americane nu vor fi prezente pe teritoriul Ucrainei, dar nu a oferit prea multe detalii cu privire la amploarea garanțiilor de securitate oferite de SUA, în contextul eforturilor sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva vecinului său.
„Vă dau asigurarea mea, și eu sunt președinte”, a declarat Trump în emisiunea „Fox & Friends”, când a fost întrebat ce garanții are că nu vor fi trupe americane în țară pentru a o apăra împotriva unei noi invazii rusești.
Liderul de la Casa Albă exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.
„Ei nu vor face parte din NATO, dar avem țările europene care vor prelua inițiativa. Franța, Germania și Marea Britanie vor să trimită trupe pe teren. Nu cred că va fi o problemă. Cred că Putin s-a săturat de asta. Vom afla ce va face președintele Putin în următoarele câteva săptămâni”, a conchis Trump, în vreme ce președintele francez Emmanuel Macron a propus ca summitul Putin – Zelenski să aibă la Geneva, mai mulți diplomați occidentali au precizat că SUA și Ucraina preferă ca reuniunea să aibă loc la Roma, iar liderul rus a avansat chiar propunerea ca summitul să aibă loc la Moscova, lucru refuzat de liderul ucrainean.
Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.
Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.
Elveția prezintă o cale pentru facilitarea unei posibile întâlniri Zelenski-Putin în Geneva: Putem să îi oferim o „imunitate” temporară lui Putin cu condiția ca aceasta să vină „pentru o conferință de pace”
Elveția și-a arătat deschiderea de a găzdui o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cel rus Vladimir Putin, a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis, informează The Guardian și France 24.
Într-o serie de comentarii pentru radioul public elvețian SRF, Cassis a menționat că țara sa poate găzdui aceste discuții, în pofida mandatului de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin de Curtea Penală Internațională, folosindu-se de rolul său special și de statutul orașului Geneva ca sediu european al ONU.
În 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin și a comisarului pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Lvova-Belova, ca urmare a responsabilității lor în privința presupuselor crime de război legate de deportarea ilegală a copiilor din zonele ocupate de forțele ruse.
Ca semnatară a Statului de la Roma al Curții Penale Internaționale, Elveția ar trebui, teoretic, să îl aresteze pe Vladimir Putin dacă pășește pe teritoriu elvețian, doar că Ignazio Cassis a sugerat că există o cale pentru a ocoli această obligație, și anume să îi acorde președintelui rus imunitate temporară pentru a facilita negocierile de pace.
Anul trecut, guvernul elvețian a definit „regulile pentru acordarea imunității unei persoane care face obiectul unui mandat internațional de arestare”, condiția fiind ca „această persoană să vină pentru o conferință de pace, nu din motive private”, a explicat ministrul elvețian de Externe.
Președintele francez Emmanuel Macron a propus ca întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să aibă loc în Europa, mai exact în Elveția, Geneva, evocând neutralitatea istorică a acestei țări.
Într-un interviu acordat canalului LCI în urma reuniunilor care au avut loc luni la Casa Albă, unde mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discuțiile cu președintele american Donald Trump ce au vizat pașii necesari pentru a încheia războiul rus din Ucraina, Emmanuel Macron a arătat că „există o voință colectivă” ca întrevederea dintre Zelenski și Putin să aibă loc în Europa.
„Va fi o țară neutră, și prin urmare poate Elveția. Pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au existat discuții bilaterale, au avut loc la Istanbul”, a reamintit el discuțiile precedente găzduite de Turcia, în urma cărora delegațiile rusă și ucraineană au convenit mai multe schimburi de prizonieri.
Geneva are o tradiție istorică în găzduirea evenimentelor dedicate securității europene și globale, precum summitul din 1955, care a adus împreună lideri din SUA, Franța, Marea Britanie și Uniunea Sovietică pentru sporirea securității mondiale prin detensionarea situației postbelice.
La distanță de trei decenii, în 1985, președintele american Ronald Reagan și liderul sovietic Mihail Gorbaciov s-au întâlnit pentru prima dată, tot în Geneva, pentru a aborda cursa înarmării, moment care a pavat calea pentru semnarea Tratatului privind Forţele Nucleare cu Rază Intermediară de Acţiune (INF).
În 2021, același oraș elvețian a găzduit întâlnirea dintre președintele american de la acea vreme, Joe Biden, și Vladimir Putin.
