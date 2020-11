Președinția Germaniei la Consiliul UE patronează proiectul fotografic ”Faces of Europe”, un tablou despre toleranță și conviețuirea în pace

Președinția Germaniei la Consiliul UE va prezenta cel mai probabil în decembrie proiectul fotografic Faces of Europe, „un tablou despre toleranță și conviețuirea în pace”, informează Ambasada Germaniei la București.

Proiectul Faces Of Europe, care se desfășoară sub egida președinției Germaniei la Consiliul Uniunii Europene, se dorește a fi un tablou despre toleranță și despre conviețuirea în pace. El este opera fotografului și jurnalistului german Carsten Sander care, din iunie până în octombrie, a făcut turnee în toate țările Uniunii Europene pentru proiectul „Faces of Europe. Afișând fotografii a 1.000 de cetățeni europeni, Sander va arăta diversitatea etnică și religioasă de pe continent și diverse contexte sociale ale temelor alese de el și surprinse din același unghi.

El descrie proiectul lansat de programul cultural al președinției germane ca un spectacol concret de susținere a sentimentelor europene, aducând un omagiu ideii de unitate în diversitate, despre care a spus că a contribuit la coexistența pașnică a națiunilor europene, la toleranță și la comun valori de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. El a explicat că proiectul s-a născut conceptual dintr-un vis care a început acum un deceniu în Germania.

În următoarele săptămâni Președinția germană va prezenta rezultatele misiunii lui Carsten Sander, între timp lansând provocarea de a reflecta „împreună cu noi și alți cetățeni europeni la valorile care ne unesc”.