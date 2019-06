Președinția română a Consiliului încheie dosarul prin care UE facilitează protecția consulară pentru cetățenii europeni nereprezentați în țările terțe

Sub auspiciile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), împreună cu Comisia Europeană, organizează conferința Innovative Enterprise Week 2019, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Evenimentul va avea loc în perioada 19-21 iunie 2019, la București, în Aula Nouă a Universității Politehnica. Conferința aduce împreună reprezentanți ai instituțiilor europene, factori de decizie naționali, cercetători, antreprenori și investitori la nivel global, pentru a dezbate oportunitățile și provocările viitorului program-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene.

Timp de trei zile, Innovative Enterprise Week oferă ocazia unică de a interacționa cu experți care au definit şi continuă să contribuie la dinamica ecosistemului global de inovare.

Prima zi, 19 iune, va fi dedicată dezbaterilor privind parcursul de la idee la un proiect finanțabil și oportunitățile oferite de Consiliului European pentru Inovare, prin apelurile-pilot Pathfinder. Totodată, pe scenă, vor urca și reprezentanți ai organizațiilor care finanțează inovarea în Europa, creând un spațiu de dialog unic. Printre aceștia se numără: Thomas Skordas – Director, DG CONNECT, Digital Excellence and Science Infrastructure, European Commission | Julien Chiaroni – Programme Manager, French Innovation Council | Daniela Corda – Research Director, Institute of Protein Biochemistry – IBP-CNR | Elina Holmberg – Senior Director, Business Finland | Mina Teicher – Director, Emmy Noether Research Institute, Bar-Ilan University, former FETAG chair | Ingmar Hoerr – CEO, CureVAC | Lars Frolund – Research Director, Massachusetts Institute of Technology.

Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de informare asupra apelurilor-pilot EIC Pathfinder, 2019 și 2020, oferind ocazia, celor prezenţi, de a afla detalii din culisele pregătirii unui astfel de apel, precum și câteva recomandări pentru cei interesați să aplice. Aceasta va fi condusă de Viorel Peca – Head of Unit, DG CONNECT, Future and Emerging Technologies, European Commission și Marta Calderaro, FET National Contact Point, APRE.

20 iunie, a doua zi a conferinței, continuă cu Accelerator, un alt instrument al Consiliului European pentru Inovare, aducând în prim-plan beneficiile modelelor de finanțare mixtă, public-privată. Pe scenă

vor fi prezenți experți care au contribuit la crearea modelului, investitori, business angels, finanțatori publici și echipe de proiecte care au obținut finanțare, care vor dezbate avantajele și dezavantajele acestui tip de instrument. Printre aceștia se numără: Daria Tataj – Chairwoman of RISE, High-Level Advisors to EU Commissioner for Research, Science & Innovation, Founder of Tataj Innovation | Nicolas Sabatier – Advisor to the Director, DG RTD, European Innovation Council, European Commission | Fabio Pianesi – Head of External Collaboration of EIT Digital | Natasha Kapil – Program Leader for Finance, Competitiveness & Innovation European Union Member States, World Bank | Antonio Fonduca – Venture Diplomat Zurich.

În a doua parte a zilei de 20 iunie, începând cu ora 14:00, va avea loc, în paralel, și o sesiune de pitching: “EuroQuity pitching, powered by Access4SMEs”.

Dezbaterile se vor încheia cu un focus pe tematicile prioritare ale Comisiei Europene privind dimensiunea responsabilă și socială a impactului investițiilor, reunind inovatori din ecosistemul național si european, care vor împărtăși din secretele care îi motivează în această direcție.

Pe 21 iunie, a treia zi a Innovative Enterprise Week, scena va fi preluată de experți în crearea de instrumente financiare la nivel european, printre aceștia numărându-se reprezentanți de la Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Investiții, de la fondurilor de investiții naționale și internaționale, precum și inovatori care au accesat diferite scheme de finanțare, care vor vorbi despre experiențele, așteptările și dificultățile întâlnite în crearea și implementarea unui plan de investiții. Totodată, dezbaterile vor atinge din nou dimensiunea impactului când se ia decizia unei investiții.

Innovative Enterprise Week Bucharest 2019 face parte dintr-o serie de evenimente care se desfășoară în fiecare țară aflată la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, în contextul mai larg al sprijinirii dezvoltării ecosistemului de inovare european prin îmbunătățirea participării entităților de cercetare și IMM-urilor în cadrul viitorului program Horizon Europe. Conform Comisiei Europene, programul are prevăzut un buget de 100 de miliarde EUR pentru următorul exercițiu financiar (2021-2027). Programul va fi lansat pe data de 1 ianuarie 2021, succedând programul de finanțare aferent actualului cadru financiar, Horizon 2020.