Președinția română a Consiliului va începe în această seara negocierile finale privind crearea unor structuri care vor proteja Europa împotriva amenințărilor cibernetice din ce în ce mai mari

Președinția română a Consiliului UE va continua să lucreze la planul de contingență privind Brexit, a transmis George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene, într-o reacție publicată pe Twitter la votul din Parlamentul britanic, care a respins marți, din nou, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

”Rezultat nepotrivit pentru votul privind acordul de retragere din Camera Comunelor. Suntem dezamăgiți că după toate eforturile noastre comune acordul nu a reușit să treacă. Președinția română a Consiliului UE va continua să lucreze la planul de contingență”, a scris Ciamba.

Bad outcome for the vote on the withdrawal agreement in the House of Commons. Disappointed that after all our common efforts it failed to pass. We ll continue as #RO2019EU to work on the contingency planning. 1/2

Ministrul a insistat, punctând că este nevoie mai mult ca niciodată de voința politică reînnoită de la Londra pentru o soluție mai bună decât ieșirea dezordonată.

”Suntem pregătiți să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că drepturile cetățenilor români sunt protejate și suntem determinați să protejăm drepturile cetățenilor britanici din România”, a mai adăugat George Ciamba.

We need more than ever renewed political will from London for a better solution than disorderly exit. Ready to do our best to be sure that the rights of the Romanian citizens are protected and committed to protect the rights of the British citizens in Romania . 2/2

