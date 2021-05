Președinția României la Comunitatea Democrațiilor, extinsă până în 2022. Bucureștiul își asumă să sprijine Summitul Democrațiilor anunțat de Joe Biden

Consiliul Guvernator al Comunității Democrațiilor (CoD) a decis luni, în unanimitate, extinderea cu încă un an a mandatului Președinției române a Comunității Democrațiilor, decizia fiind salutată de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Extinderea mandatului Președinției române a organizației, exercitat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2021, se va face până în luna septembrie 2022, mai arată sursa citată, precizând că prelungirea mandatului României survine în condiții excepționale și are loc în contextul necesității asigurării continuității și gestionării eficiente a activității CoD, inclusiv ca urmare a faptului că pandemia de COVID-19 a afectat calendarul și formatul unora dintre activitățile organizației.

Cu acest prilej, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a declarat că “România a preluat Președinția Comunității Democrațiilor într-un moment simbolic al istoriei sale, la 30 de ani de la revenirea în comunitatea de valori căreia îi aparținea de drept și în mod natural – familia democrațiilor” și a asigurat că România “va acorda sprijin activ pentru organizarea Summitului Global al Democrațiilor anunțat de Președintele american Joseph Biden pentru finalul anului 2021 sau începutul anului următor”.

Honored to announce that RO Presidency of t/@CommunityofDem will continue until Sept 2022, following t/unanimous decision of #CoD Governing Council. T/extension is a recognition of t/positive results of our 2-year mandate & will ensure t/continuation of 🇷🇴 Presidency’s priorities pic.twitter.com/md5UlLQSsG

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) May 18, 2021