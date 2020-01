Președinții Comisiei Europene și Consiliului European au semnat Acordul de retragere a Regatului Unit din UE, deschizând calea ratificării sale de către Parlamentul European: Începem un nou capitol în calitate de parteneri și aliați

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat în această dimineață Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează Politico Europe.

”Lucrurile se vor schimba inevitabil, dar prietenia noastră va rămâne. Începem un nou capitol în calitate de parteneri și aliați”, a scris Michel într-un mesaj pe Twitter.

Acesta a completat în franceză, că ”așteaptă cu nerăbdare să scriem această noua pagină împreună”.

Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen

”Împreună cu Charles Michel am semnat acordul privind ieşirea Regatului Unit din UE, deschizând calea ratificării sale de către Parlamentul European”, a anunţat preşedintele Comisiei Europene pe contul său de Twitter.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020