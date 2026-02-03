REPUBLICA MOLDOVA
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, le-a mulțumit președinților Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania pentru „sprijinul” oferit în eforturile statului vecin de a adera la Uniunea Europeană.
Cei trei oficiali din țările baltice se află la Chișinău pentru a spune „într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană.”
„Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european, construit pe libertate, democrație și solidaritate”, a amintit Munteanu.
Premierul moldovean a evidențiat și câteva domenii în care Republica Moldova și Estonia, Letonia și Lituania lucrează împreună: „instruirea funcționarilor publici, digitalizarea serviciilor publice și proiecte de energie regenerabilă.”
„Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete, în beneficiul cetățenilor, care să apropie Republica Moldova, pas cu pas, de locul său firesc în Uniunea Europeană”, a conchis Alexandru Munteanu.
La rândul său, președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a calificat vizita omologilor săi din țările baltice drept o confirmare că „avem prieteni de nădejde.”
„Parcursul statelor baltice mereu a fost un exemplu pentru noi și deseori noi moldovenii ne reproșăm ca stat, ca popor, că am ratat acel start comun de acum mai bine de 20 de ani de a merge împreună în marea familie europeană. Dar în popor noi avem o zicală – <<mai bine mai târziu decât niciodată>>. De aceea, avem responsabilitatea să recuperăm timpul pierdut. Astăzi, nu mai vorbim despre <<dacă>>, ci despre <<când>>. Iar acest <<când>> depinde de munca noastră, de unitatea noastră internă și de sprijinul prietenilor noștri europeni”, a arătat Igor Grosu.
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a anunțat lansarea unei versiuni în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova, o inițiativă care vine în contextul intensificării eforturilor de combatere a dezinformării rusești și de susținere a parcursului european al Chișinăului.
Noua platformă extinde proiectul „Vot Tak”, lansat inițial în limba rusă în august 2025, cu scopul declarat de a aborda realitățile spațiului post-sovietic și de a contracara propaganda Kremlinului.
Potrivit TVP, succesul ediției în limba rusă a determinat conducerea editorială să se adreseze direct publicului majoritar din Republica Moldova, vorbitor de limba română, relatează tvrinfo.ro.
Directorul editorial al proiectului, Jerzy Sałodki, a explicat într-un comunicat de presă că popularitatea programului a fost un factor decisiv pentru această extindere. „Popularitatea programului ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă”, a declarat acesta, subliniind că, deși limba rusă este încă vorbită pe scară largă în Republica Moldova, limba română rămâne limba oficială și cea utilizată de majoritatea populației.
Sałodki a detaliat și misiunea editorială a noului serviciu, afirmând că „Vot Tak. Moldova nu este doar un serviciu de știri. Demascăm dezinformările rusești, combatem narațiunea rusească în politică, dar și, de exemplu, pe teme legate de istorie și arătăm beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană”.
Lansarea versiunii în limba română are loc într-un context politic sensibil pentru Republica Moldova, marcat de apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Perioada premergătoare scrutinului a fost caracterizată de acuzații privind interferențe externe, în special din partea Federației Ruse. Președintele Parlamentului de la Chișinău a declarat în luna noiembrie că Rusia ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro în încercarea de a influența sondajele electorale în favoarea candidaților considerați prietenoși cu Moscova.
TVP a precizat că serviciul în limba română va funcționa independent de ediția în limba rusă. Proiectul va fi coordonat de Ekaterina Tanasiichuk, o jurnalistă originară din Bălți, care s-a mutat recent la Varșovia pentru a lansa site-ul web destinat publicului vorbitor de română din Republica Moldova.
Tanasiichuk a explicat că noul serviciu va avea un format axat pe analiză și dezbatere, cu invitați din zona expertizei și a politicii. „Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom demonstra mecanismele propagandei, vom prezenta știri și vom discuta, de asemenea, despre modul în care Polonia se implică și contribuie la procesele democratice”, a declarat ea.
Programul va include și informații privind procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și exemple concrete de cooperare între Chișinău și statele membre ale UE, cu accent pe sprijinul oferit de Polonia.
Inițiativa TVP este lansată într-un moment în care scena politică moldoveană rămâne profund polarizată. Deși partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un nou mandat, rezultatul electoral a fost unul strâns, cu puțin peste 50% din voturi. O situație similară s-a înregistrat și la referendumul din 2024 privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat, dar la limită.
În acest context, Jerzy Sałodki a subliniat necesitatea implicării externe în sprijinirea eforturilor pro-europene ale Republicii Moldova. „Moldova este o țară pro-europeană, dar dezinformarea rusească rămâne o problemă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a afirmat acesta.
Prin lansarea serviciului „Vot Tak” în limba română, Televiziunea Publică Poloneză își propune să devină un actor relevant în spațiul mediatic moldovean, oferind conținut jurnalistic orientat spre combaterea dezinformării și promovarea valorilor europene într-o perioadă decisivă pentru viitorul politic al țării.
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și presiuni politice, informează Moldpres.
Arild Hermstad a declarat că a decis să o nominalizeze pe Maia Sandu pentru rolul său în apărarea democrației într-un context marcat de amenințări hibride. „Am nominalizat-o pe președinta Moldovei, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost pe frontul democrației în Europa”, a afirmat parlamentarul într-o postare pe o rețea de socializare.
El a subliniat că Republica Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare. „Scopul a fost obținerea unei guvernări mai prietenoase Kremlinului. Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc un război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a adăugat Hermstad.
Potrivit parlamentarului norvegian, răspunsul Maiei Sandu la aceste provocări a fost unul pașnic și democratic. „Maia Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: a întărit statul de drept, a protejat alegerile libere și a respectat un curs democratic. Ea se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale. Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezistăm influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică”, a mai spus el.
În final, Hermstad a subliniat importanța democrației pentru pacea durabilă. „Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească. Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru Pace”, a concluzionat parlamentarul norvegian.
Premiul Nobel pentru Pace este unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale și este acordat anual persoanelor, organizațiilor sau instituțiilor care au contribuit semnificativ la promovarea păcii, soluționarea conflictelor, apărarea drepturilor omului și consolidarea cooperării internaționale. Distincția a fost instituită în baza testamentului inventatorului suedez Alfred Nobel și este decernată din 1901 de Comitetul Nobel Norvegian, la Oslo. De-a lungul timpului, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat unor personalități precum Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Dalai Lama, Barack Obama sau Uniunea Europeană, dar și organizații precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Programul Alimentar Mondial, notează Moldpres.
Ambasadorul R. Moldova în România își încheie mandatul: “Las o temelie solidă pentru a reuni statele noastre în UE”; Victor Chirilă va fi ambasador la Kiev
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a anunțat joi că își încheie mandatul în România, subliniind că lasă în urmă „o temelie solidă, construită pe valori naționale și identitate comune”, care trebuie să rămână „de nezdruncinat”. Diplomatul urmează să preia funcția de ambasador al Republicii Moldova la Kiev.
„Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor. În ultimii patru ani, Republica Moldova și România au cunoscut cea mai dinamică și prodigioasă perioadă de dezvoltare a relațiilor lor bilaterale. Iar ambele state sunt în prezent mai aproape ca niciodată de reunirea lor în Uniunea Europeană”, a scris Victor Chirilă pe Facebook.
Potrivit diplomatului, în această perioadă Chișinăul și Bucureștiul au depășit etapa discuțiilor sterile despre cooperare și au trecut la proiecte concrete.
„Anume în această perioadă, Chișinăul și Bucureștiul au rupt cercul vicios al discuțiilor interminabile despre cooperare pragmatică și au trecut de la vorbe la acțiuni și proiecte concrete de interconectare efectivă a rețelelor și piețelor energetice, a infrastructurii de transport, a piețelor de capital, a spațiilor noastre economice și culturale, România devenind în prezent garantul securității noastre energetice și unul dintre partenerii-cheie pentru dezvoltarea noastră economică”, a afirmat el.
Victor Chirilă a apreciat că această evoluție a relațiilor bilaterale, în contextul a patru ani de război în Ucraina, se datorează „în mare parte României”, care a sprijinit Republica Moldova în gestionarea mai multor crize succesive. El a amintit, în acest sens, criza refugiaților, criza energetică, dificultățile de pe piețele de desfacere, războiul hibrid și atacurile cibernetice.
Totodată, ambasadorul a subliniat sprijinul constant al României pentru activitatea Ambasadei Republicii Moldova la București și pentru procesele democratice din țara sa, inclusiv referendumul constituțional, alegerile prezidențiale și parlamentare, mulțumind tuturor celor care l-au susținut pe parcursul mandatului său.
„De mâine începe o nouă etapă în viața mea, care sper să fie cel puțin la fel de reușită. Astăzi însă îmi iau rămas bun de la București cu inima împăcată. Las colegilor mei o temelie solidă pentru noi proiecte ce ne vor aduce prosperitate și vor reuni statele noastre în Uniunea Europeană. Ambasadei îi revine, însă, un rol esențial: să facă totul pentru ca această temelie solidă, construită pe valori naționale și identitate comune, să rămână de nezdruncinat”, a transmis Victor Chirilă.
