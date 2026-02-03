Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, le-a mulțumit președinților Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania pentru „sprijinul” oferit în eforturile statului vecin de a adera la Uniunea Europeană.

Cei trei oficiali din țările baltice se află la Chișinău pentru a spune „într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană.”

„Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european, construit pe libertate, democrație și solidaritate”, a amintit Munteanu.

Premierul moldovean a evidențiat și câteva domenii în care Republica Moldova și Estonia, Letonia și Lituania lucrează împreună: „instruirea funcționarilor publici, digitalizarea serviciilor publice și proiecte de energie regenerabilă.”

„Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete, în beneficiul cetățenilor, care să apropie Republica Moldova, pas cu pas, de locul său firesc în Uniunea Europeană”, a conchis Alexandru Munteanu.

La rândul său, președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a calificat vizita omologilor săi din țările baltice drept o confirmare că „avem prieteni de nădejde.”

„Parcursul statelor baltice mereu a fost un exemplu pentru noi și deseori noi moldovenii ne reproșăm ca stat, ca popor, că am ratat acel start comun de acum mai bine de 20 de ani de a merge împreună în marea familie europeană. Dar în popor noi avem o zicală – <<mai bine mai târziu decât niciodată>>. De aceea, avem responsabilitatea să recuperăm timpul pierdut. Astăzi, nu mai vorbim despre <<dacă>>, ci despre <<când>>. Iar acest <<când>> depinde de munca noastră, de unitatea noastră internă și de sprijinul prietenilor noștri europeni”, a arătat Igor Grosu.

Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.

La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.