Președinții României și Elveției au agreat aprofundarea cooperării în domeniile cercetării, inovării, digitalizării și securității cibernetice; Elveția susține aderarea României la OCDE

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, în Elveția, că investitorii din această țară trebuie încurajaţi să vină în România într-un număr cât mai mare, în timp ce a transmis că “chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare”.

“Aspectele economice au constituit o parte semnificativă din dialogul pe care l-am avut cu domnul preşedinte. Avem investiţii foarte importante şi de mare succes, investiţii elveţiene în România, şi acest trend va continua. Este clar că pentru a avea succes în continuare în această relaţie trebuie să încurajăm mai mulţi investitori. Pot să vă spun că planifică domnia sa pentru anul viitor o delegaţie cu profil economic, pe care domnia sa o va conduce în România, pentru a explora alte şi alte oportunităţi pentru colaborare şi pentru firmele elveţiene şi l-am încurajat mult pe domnul preşedinte să organizeze această delegaţie”, a spus Iohannis, în conferinţa comună de presă cu omologul elveţian, Guy Parmelin.

“Vor avea tot sprijinul meu şi al colegilor mei pentru a găsi cele mai bune căi de promovare, iar chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare. Avem un Guvern care merge mai departe. Chiar domnul ministru de Externe este alături de mine. Cei doi miniştrii de externe au avut o discuţie foarte bună. Din acest punct de vedere, nicio îngrijorare”, a continuat șeful statului.

Iohannis a invocat și faptul că Elveția rămâne un partener-cheie al Uniunii Europene, iar dezvoltarea în continuare a acestui parteneriat este esențială pentru bunăstarea tuturor cetățenilor europeni.

Excellent meeting today with🇨🇭President @ParmelinG on the occasion of my official visit to #Switzerland. This year, #Romania and #Switzerland celebrate #110years of diplomatic relations. Our political, economic & sectoral cooperation and our friendship are stronger than ever. pic.twitter.com/PqMLS5qKkb

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 9, 2021