Prețul gazelor pentru consumatorii casnici va fi menținut până în aprilie 2027, anunță Ilie Bolojan. Guvernul va prezenta până la finalul lunii martie un plan pentru scăderea prețurilor la energia electrică

Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea unei ordonanțe de urgență care menține prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici, adică până în luna aprilie 2027, pe fondul noilor evenimente din Orientul Mijlociu care au avut un impact global asupra acestui sector de energie și în contextul în care plafonarea prețurilor la gaz urma să expire la 1 aprilie, anul acesta.

Într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan explicat că această decizie de „a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește” a fost adoptată din trei considerente.

„Anul viitor, România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni practic independenți. Cel mai bun moment pentru liberalizare în piața de gaz și pentru a nu avea niciun fel de șoc de creștere de prețuri este momentul în care oferta de gaz pe piață va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producția internă și o treime din importuri”, a explicat Ilie Bolojan.

Cel de-al doilea motiv prezentat de premier este cel „legat de o predictibilitate economică și socială”.

„Așa cum știți, una din țintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflației și orice creștere de prețuri care vine în zona de energie, la electricitate – gândiți-vă ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu – la combustibil, la gaz, înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste. Intenția noastră este să acționăm în așa fel încât, în combinație cu ajustarea legată de reducerea de deficit, să fim și în situația în care ne reducem rata inflației cu efecte importante asupra stabilității macro-economice și asupra relansării economice în anii următoare”, a mai spus acesta.

Al treilea considerent luat în calcul a fost „situația pe care o avem în moment de față în zona Golfului, unde, inevitabil, datorită sincopelor care au loc în aprovizionarea piețelor globale cu țiței, cu gaz, suntem în situația în care, chiar dacă Uniunea Europeană sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zona, totuși, datorită faptului că prețurile pe aceste piețe, la gaz, la combustibil, așa cum știți, se formează la nivel global, în mod inevitabil există efecte marginale și asupra noastră. Vedeți ce creștere a fost pe aceste piețe datorită aspectelor legate de perturbarea aprovizionării, de aspectele emoționale care au loc în astfel de situații. Acolo unde noi putem influența semnificativ lucrurile cum este piața de gaz, unde avem o anumită independență energetică, era normal să facem”, a mai explicat prim-ministrul.

Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca, într-un termen cât mai scurt, „să se clarifice lucrurile în această zonă, să se deschidă, practic, circulația prin strâmtoarea Ormuz, în așa fel încât petrolierele și tot ce înseamnă sistemul de aprovizionare global să reintre într-un circuit normal, predictibil, în așa fel încât lucrurile să fie stabilizate și aceste creșteri să fie doar niște creșteri marginale. Cu cât lucrurile se clarifică mai repede acolo, cu cât impactul asupra economiei românești va fi mai redus și facem ceea ce ține de guvernul României, de ministerele care sunt implicate pentru a limita aceste efecte”, a dat asigurări premierul.

Potrivit acestuia, Guvernul urmează să anunțe până la finalul lunii martie un plan care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică.

Prim-ministrul a semnalat că „această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante” abordate cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan:

Deblocarea capacităților de rețea, deci desființarea acelor ATR-uri care „au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la rețele de electricitate.” „Trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile”, a mai spus Bolojan.

Creșterea capacităților de stocare. „Prin programele pe care domnul ministru le-a propus, pe fondul de modernizare, pentru a cofinanța investiții în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creșterea capacităților de stocare ne va permite să reducem un preț care este foarte ridicat în orele de vârf, în așa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină”, a continuat prim-ministrul.

Urgentarea investițiilor în zona sectorului energetic, Ministerul Energiei având pregătit un pachet de simplificare.

Scurtarea duratei de punere în practică a investițiilor. „Înseamnă întăriri de rețele, extinderi de rețele, investiții în producție, interconectări și așa mai departe, pentru că doar printr-o creștere a capacităților de producție putem, în termeni reali, să reducem prețul”, a detaliat premierul.

Îmbunătățirea administrării companiilor de stat, care au un rol foarte important în acest domeniu. „Nuclearelectrica și Hidroelectrica, cumulat, produc peste 40% din producția noastră de energie, de exemplu, Transelectrica, Combinat Oltenia și așa mai departe. Fiecare îmbunătățire la o companie care este un operator important înseamnă prețuri mai bune, înseamnă o eficiență mai mare. Și, nu în ultimul rând, trebuie să susținem o competitivitate ridicată pe piața de energie, în așa fel încât, atunci când ai oferte mult mai bune în piață, cetățenii României să știe și să poată să acceseze cea mai bună ofertă pentru a pune presiune pe această piață, pentru a avea prețuri în piață, în așa fel încât să avem și o energie mult mai ieftină”, a adăugat prim-ministrul.

„Zona de energie va rămâne un obiectiv important, atât prin ceea ce se întâmplă astăzi, lucruri pe care nu le putem influența, dar și prin mecanismele de relansare economică, pentru că fără o energie care este asigurată pentru companii și pentru cetățeni la prețuri mai bune, fără sisteme energetice la care ai acces, nu ne putem gândi la o relansare economică adevărată în anii următoare”, a conchis Ilie Bolojan.